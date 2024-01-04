第5檔千億台股ETF誕生 00919高穩配息政策受股民青睞

第 5 檔千億台股 ETF 今 (4) 日誕生，群益台灣精選高息 (00919-TW) 於 2022 年 10 月 20 日以發行價 15 元上市，高穩配息政策受股民青睞，今天以 22.15 元收盤，規模順利突破千億元大關。

市場法人表示，00919 經過 3 次年化配息率 10% 的配息，成立以來含息累積報酬 57.26%，規模也從成立時的 35 億至今突破千億，來到 1003.52 億，高人氣的主要原因在於 00919 的穩定持續又透明的高配息政策奏效，此外前兩次又完成填息，第三次填息率也已達近七成，息利雙收讓投資人對 00919 深具信心，因此不斷申購。

市場法人表示，高股息 ETF 的配息來源有三，一是資本利得，只要沒有跌破發行價，就可以配資本利得，00919 成立以來的含息報酬 57.26% 是有足夠的資本利得，但更重要的是，第二個現金股利收入，高股息 ETF 投資組合股利率高不高，也是很重要。

根據 00919 最新前十大成分股組合計算，平均股利率近 10%，因此，具備往後能持續高配息的條件，此外，第三搭配「收益平準金」機制，00919 具有平準金機制，讓 ETF 所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，雖然台股近日高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場佈局，獲得的潛在收益預期將更大，因這只是加速突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。