2023台股ETF前十強大車拚 00919、00929人氣王競爭激烈

2023 年台股 ETF 大放異彩，觀察前十大規模與受益人變化，以成長率來看，群益台灣精選高息 (00919-TW) 規模年成長率高達 4839.52%，成為 2023 年台股 ETF 規模成長王，而復華台灣科技優息 (00929-TW) 以 2131.14% 居次，人氣也很旺；以受益人年成長率來看，00929 以 2941.4% 表現最佳，而 00919 以 2466.95% 居次；兩者伯仲之間、競爭激烈，為 2023 年最火熱的 2 檔台股 ETF。

市場法人表示，台股 ETF 殖利率是一個很重要的參考指標，台股高息 ETF 穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，進一步分析 00919 與 00929 在配息方面的表現，00919 配息頻率為季配息，00929 為月配息，各以最近一次配息金額來看，00919 季配 0.55 元，00929 則是月配 0.13 元。

若把配息金額都季配息化，每季 00919 是領 0.55 元勝過 00929 的 0.35 元，也就是說，00919 領一季 0.55 元等於 00929 要領 4.23 個月的息。

此外，台股高息 ETF 最重要的是選股邏輯重視企業的獲利成長率，而成分股的換股頻率也不宜過高，一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

00919 追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，在每年 5 月底依已公告的殖利率排序，選出前 30 名為成分股，配置在真正的高股息股票；12 月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度 EPS 成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。