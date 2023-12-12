假期季前玩具銷售慘澹 孩之寶裁員1100名員工

根據該公司備忘錄，孩之寶 (HAS-US) 將裁員約 1100 名員工，因為這家玩具製造商因假日購物季的銷售疲軟而陷入困境。

根據公司情況說明書，截至今年初，孩之寶擁有約 6300 名員工。

該公司股價在周二 (12 日) 盤前交易下跌超過 54%。競爭對手美泰兒 (MAT-US) 也下跌。

執行長考克斯 (Chris Cocks) 在備忘錄中表示：「我們預計前三季將充滿挑戰，特別是在玩具業，這個市場正從疫情驅動的歷史高點回落。」「雖然我們取得一些重要進展，但今年前 9 個月看到的不利因素一直持續到假期，並可能持續到 2024 年。」

孩之寶今年稍早已經解雇數百名員工，並在 10 月警告麻煩即將來臨。在該公司最近一季財報中，孩之寶大幅下修本已疲軟的全年財測，預計今年營收將下降 13% 至 15%。

孩之寶在 10 月當季財報中也表示，受歡迎的玩具品牌銷售量大幅下降。由於「品類趨勢趨於疲軟」，My Little Pony、Nerf 和 Transformer 等熱門品牌銷售下跌了 18%。

截至周一 (11 日) 收盤，孩之寶今年股價下跌近 20%。

孩之寶的競爭對手美泰兒也對銷售疲軟發出警告。然而，受電影《芭比》票房成功的推動，美泰兒股價截至周一上漲約 6%。不過這仍落後標普 500 指數今年來 17% 的漲幅。

零售商可能整體迎來一個不熅不火的假期季，與一年前相比，玩具為消費者提供的折扣較低。