傳花旗將在中國成立投行部門 年底前招募30人

知情人士表示，花旗集團 (C-US) 計劃最快今年底推出全資中國投資銀行部門，並為該業務招募約 30 名員工。

該知情人士表示，未來幾年，這家華爾街銀行可能會透過本地招聘以及從香港和其他市場調動，將該部門的員工人數增加 3 倍達到近 100 人。該部門將專注於中國本土資本市場。

花旗在中國提供企業、機構和其他銀行服務，於 2021 年底申請全資中國內地經紀業務牌照，作為其擴大市場影響力的一部分。

不願透露姓名的人士表示，中國證券監管機構上個月批准這家美國銀行繼續設立該部門，因為該行的中國業務計畫尚未公開。

中國證監會官方記錄顯示，監管機構於 12 月 28 日針對接受或拒絕花旗 設立本土投行機構的申請「作出決定」，但沒有詳細說明結果。

隨著這家中國合資企業的成立，花旗將加入其華爾街競爭對手高盛、摩根大通和摩根士丹利的行列。這些公司近年來增加了對當地經紀業務的持股。

中國經濟的成長引擎正因房地產危機加深而失去動力。去年，經濟困境以及中美摩擦導致海外投資人減持中國股市，並導致外資外逃。然而，其國內首次公開募股 (IPO) 市場依然強勁，並在 2023 年連續第二年成為全球最繁忙的市場。

中國的長期前景仍然具有吸引力，隨著中國繼續向外資開放價值數兆美元的金融部門，一系列美國金融公司已經擴大了在中國的業務。