鄉林看好雲林斗六發展潛力 首度南下跨濁水溪購地推案

上市建商鄉林建設 (5531-TW) 斥資 4.2 億元購入雲林縣斗六市的核心蛋黃區的建地約 1650 坪，將興建地下 3 層與地上 15 層大樓，預計明 (2024) 年第一季推案，預估總銷金額約 28 億元。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，拜高鐵、國道三號，中科等重大建設所賜，雲中彰投的科技生活圈成型並將帶入大量就業人口，決定將涵碧建築與生活美學帶回故鄉，蓋一處最美的全齡社區，這是鄉林首度南下跨越濁水溪推案。

鄉林建設指出，斗六是雲林縣治所在地，更是精華城市，縣政府近年來促進斗六整體發展，打通內環與外環道路，改善交通運輸系統，積極推動斗六火車站周邊地區之都市更新並爭取斗六的鐵路高架化建設，以永續經營都市發展的觀念，希望能加速展現城市新風貌，重塑更美好的居住環境。

鄉林斗六案基地在最繁華的「鎮東地區」，屬成熟商圈，生活機能完善，位於斗六高中與斗六國中之間，搶進斗六市內環的文教生活核心區域，不僅緊鄰斗六綜合運動場，徒步走到斗六火車站也只要 12 分鐘；從斗六火車站鬧區開車，行經斗六高鐵聯絡專用道前往雲林高鐵站也只要 25 分鐘，就可抵達。

鄉林將打造全齡化的社區住宅，地下 3 層與地上 15 層，有兩房及三房的房型，總共兩百多戶，社區將導入豪宅等級的公設會館與涵碧樓 DNA 服務精神，打造雲林第一個飯店式管理的高端社區，提供住戶全新生活體驗及建築新美學。