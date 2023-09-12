士林商辦需求大增 賴正鎰：鄉林士林官邸拚年底前滿租

士林商辦需求大增，鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (12) 日指出，今年以來，士林地區的商辦需求大增，連帶使得「鄉林士林官邸」商辦帶看客人大增，每周約有 8 組以上客人，力拚在今年第四季滿租。

賴正鎰研判，除了「北投士林科技園區」吸引科技及新創產業的進駐，同時有上下游相關產業的匯集，產業投資的增加必會產生人口紅利，為當地帶來居住的剛性需求，所以鄉林除了經營商辦，也不會錯過北士科行情，正在加緊覓地。

隨著台商回流和新興企業的轉型擴張，加上疫後民眾人對健康意識提高，士林區商辦需求大增。北士科的發展，更是為士林區帶來全新的發展機遇，有望成為新辦公聚落的明日之星。士林區又是台北市重要的商業和金融中心之一。近年來，隨著台商回流和新興企業的轉型擴張，加上疫後國人對健康意識提高，士林區商辦需求大增。

根據統計，2022 年，台北市商辦租金指數持續上漲，主要路段商辦租金指數更是不斷攀升。標準商辦平均月租金每坪單價為 2818 元，信義區新商辦月租金每坪介於 3800 至 4600 元，頂級商辦更高達每坪 5,000 元起。而士林區新商辦的平均月租金也拉高到 2600 元，尤其是面對萬坪公園景觀的頂級商辦，甚至上看 3000 元以上。

鄉林不動產研究室指出，士林區商辦價格快速攀升，主要因北士科是台北市政府推動的重大建設項目，其發展潛力龐大，將吸引大量科技企業及上下游產業的進駐，為士林區帶來新的經濟活力。像是金仁寶 55 層擎天地標總部、新光人壽雙塔摩天大樓、中鼎集團企業總部等龍頭企業相繼布局，台北市政府預計帶來 3.5 萬科技就業人口。

同時，醫療產業快速發展也產生推動作用，士林區擁有豐沛的醫療資源，包括台北榮民總醫院、台大醫院、陽明大學醫學院附設醫院等。近年來，士林區的醫療產業發展迅速，吸引了眾多醫療企業進駐，尤其又以高端先進的醫療與科技結合的新創醫療產業。

而交通便利性也爲北士科加分，士林區位於台北市中心，交通便利，擁有捷運士林站、芝山站、北投站等多個捷運站，鄰近都是密集的商辦及住宅。

鄉林不動產研究室指出，士林區商辦需求大增，將帶動該區商辦市場的發展。目前，士林區有多個大型開發案在進行中，包括預定今年底完工的北士科全區開發，以及興建中的捷運士林站 TOD 共構商業大樓，這些開發案也為士林區提供商辦空間。隨著北士科的發展和醫療產業的蓬勃發展，士林區商辦需求將持續增長，士林區有望成為新辦公聚落的明日之星，吸引更多企業和人才在此落戶。

鄉林建設協理劉安康指出，像是鄉林士林官邸的高端商辦，A、B 兩棟今年上半年已滿租，承租都是醫療產業與跨國科技居多，原因是士林官邸全棟建築以 SRC 鋼骨結構打造，結合 LRB 隔震構造，對於精密的科技醫療器材，最能夠有所保護。