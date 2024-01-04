00915成分股大換血 電子股權重降、傳產金融上升

台股 2023 年繳出漲幅 26.83% 的好成績 ，而高股息 ETF 表現更勝大盤，去年人氣很旺的高凱基優選高股息 30(00915-TW) 新成分股調整於 3 日生效，更換 14 檔成分股，將傳產與金融權重雙雙提高，電子股比重稍稍下降，調整後成分股總數維持 30 檔不變。

凱基投信指出，00915 在 12 月成分股定審，此次新增成分股橫跨 2 檔食品、2 檔鋼鐵、1 檔金控、電子上游的 IC 通路、PCB 製造、IC 製造，電子中游的 NB、手機零組件、主機板、EMS，以及電子下游的工業電腦與太陽能族群。

凱基優選高股息 30 基金經理人顏良宇表示，此次 00915 根據篩選機制更換 14 檔成分股，包括 11 檔電子股、1 檔金融股、1 檔鋼鐵股，以及 1 檔其他類股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。

成分股更新後，就產業分布來看，電子股比重達 77.1%，與換股前相較比重有所調降，次產業分布更為分散；傳產股比重達 14.9%，主要集中在食品與鋼鐵股；金融股比重達 8%，傳產與金融權重皆提高。總計換股後前十大成份股權重達 68.3%，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成份股配置某種程度上反應資金輪動。

展望台股後市，顏良宇指出，觀察扮演台股要角的半導體產業，全球前 12 大 IC 設計公司的庫存週轉天數已呈現連續兩季下滑，預期 2024 年半導體拉貨動能將提升，對台股接下來兩年的業績復甦可望形成有力支撐。細看次產業，AI 仍是長線主軸，但資金輪動已由 AI 伺服器移轉到 AI PC/AI 手機的終端應用，AI PC 有望進入高速成長期，預期 2027 年滲透率可望達 60%。

不過隨著 2023 年最後兩個月一波上漲，台股本益比已來到 15.9 倍，高於一倍標準差的 15.6 倍；台股本淨比來到 2 倍，接近一倍標準差的 2.1 倍，評價已不算便宜，指數高檔震盪機率升高。接下來上漲要回歸企業實質獲利驅動，顏良宇認為，具備高股息、高品質、低波動特性的股票，相對更有機會應對評價面的修正震盪、在台股中長線多頭行情中脫穎而出。