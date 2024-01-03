美國2023年新車銷售可望躍增 但2024年充滿挑戰

由於對跨界 SUV 和皮卡的持續需求，2023 年美國新車銷量可能會出現低兩位數的成長，但分析師擔心未來一年充滿挑戰，高利率會侵蝕需求。

汽車製造商提高產量以滿足疫情後消費者對個人出行興趣激增的新車需求；但由於諸多因素，需求預計將放緩。

產業顧問 Cox Automotive 表示 2023 年為「令人驚訝的強勁銷售年」，但補充指出「高車價和高利率目前仍然是產業的難題，這種趨勢將持續到 2024 年」。

汽車經銷商被迫在 12 月提供慷慨的獎勵和折扣，以清理庫存車輛。

Cox 表示，2023 年全年銷量預計將成長 12%，達到約 1550 萬輛。顧問公司 J.D. Power 和 GlobalData 預測去年成長率為 13.2%。

J.D. Power 在上月的報告中表示：「這是美國消費者連續第三年花費超過 5000 億美元購買新車。」

Cox 表示，主要汽車製造商預計將從周三 (3 日) 開始報告 2023 年銷售業績。通用汽車 (GM-US) 預計將領先日本競爭對手豐田汽車 (TM-US)，保住美國最暢銷汽車製造商的桂冠。

然而，Cox 表示，Jeep 品牌所有者 Stellantis (STLA-US) 去年銷量可能會下降 1.4%。

電動車銷量預計也將成長。電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周二 (2 日) 公布的數據顯示，2023 年交車量成長約 38%。

AutoForecast Solutions 表示：「電動車銷量持續增加，只是增速沒有達到過去幾年的天文數字。」