美國第3季新車銷售可能上揚 但UAW罷工可能造成明顯影響

分析師表示，由於供應改善和需求穩定，第 3 季美國新車銷售可能會成長。但汽車工人的罷工將使「底特律三巨頭」今年底前的能見度變得很混亂。

根據汽車購物網站 Edmunds 的數據，通用汽車 (GM-US) 將繼續保持最暢銷汽車製造商的地位，截至 9 月底的當季度銷量為 68 萬 9 輛，而排名第二的豐田汽車預計本季銷量為 58 萬 3661 輛。

但在美國汽車工人聯合會 (UAW) 上個月針對通用汽車、福特 (F-US) 和 Stellantis (STLA-US) 發起前所未有的罷工後，這種情況可能會改變。

標普全球流動性 (S&P Global Mobility) 在報告中表示：「罷工造成的生產中斷，將對第 4 季的潛在銷售水平產生影響。」

UAW 工會最初針對底特律三大汽車製造商各一家組裝廠進行罷工，因為這些工廠是汽車製造商生產一些最賺錢的車型所在；後來又以談判缺乏進展為由擴大了罷工廠區。

標準普爾預計，這三個工廠的罷工每日損失將超過 4000 輛，並警告進一步罷工可能導致累積損失達到數十萬輛。

到目前為止，汽車製造商尚未披露罷工造成的財務損失，由於因預期罷工而提前增加庫存，9 月銷量可能不會受到影響。但分析師警告，長期的全面罷工可能會造成數十億美元的損失。

這可能對特斯拉 (TSLA-US) 等非工會汽車製造商和豐田等外國品牌有利；這些公司從底特律三巨頭手中奪取市場占比。

在此同時，零售和商業客戶被壓抑的需求可能會提振第 3 季的銷售。

顧問公司 J.D. Power 和 GlobalData 表示，美國新車銷量可能成長 17%，達到 394 萬 1700 輛，而 9 月經季節性調整的年化銷量預計為 1540 萬輛。

汽車製造商預計將在未來幾天公布上季銷售數據。