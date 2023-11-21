純電動車大幅成長 歐盟10月新車銷量成長14.6%

數據顯示，歐盟 10 月新車銷量成長 14.6%，部分原因是純電動車銷量大幅成長，而油電混合車 (HEV) 占比也達到新車銷售中的十分之三。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周二 (21 日) 表示，隨著歐盟連續 15 個月銷量成長，純電動車銷量年增 36.3%，全油電混合車銷量成長近 39%。

ACEA 表示，純電動車占 10 月銷量的 14.2%，第三次超過柴油車銷量，柴油車型占歐盟 10 月汽車銷量的 12%。相較之下，在 2015 年，柴油車型還占歐盟汽車銷量的 50% 以上。

累計今年 1-10 月，歐盟純電動車銷量成長了 53.1%。

ACEA 表示，2023 年 1 月至 10 月期間，電動車 (無論是純電動車型、插電式油電混合車或全油電混合車) 占歐盟所有新乘用車註冊量的 47% 以上，高於去年同期的 42%。

一些汽車製造商、分析師和經銷商擔心，隨著消費者等待更實惠的車型上市，電動車銷量在經歷了幾年的強勁增長後，即將進入成長平台期。

歐洲最大的汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 10 月銷量成長 9.9%，而 Stellantis 和雷諾的銷量分別成長 11.3% 和 24.3%。特斯拉 (TSLA-US) 銷量成長近 150%，占歐盟純電動車銷量的近 12%。

ACEA 表示，10 月在歐盟、英國和歐洲自由貿易聯盟 (EFTA) 註冊的新車數量增加了 14.1%，達到 104 萬輛。