需求強勁 罷工尚未波及 美國9月新車銷售將連6升

即使美國汽車工人聯合會 (UAW) 的罷工給未來前景蒙上陰影，但最新的產業報告顯示，由於需求強勁，美國 9 月新車銷售預計將連續第 6 個月成長。

J.D. Power 和 GlobalData 周四 (28 日) 聯合發布的報告顯示，包括零售和非零售交易在內的 9 月美國新車銷售，預計將達到 130.99 萬輛，較去年同期成長 13.8%。

報告指出，UAW 罷工對 9 月銷售的影響可以忽略不計。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 在聲明中表示：「然而，根據停工的持續時間和範圍，10 月及以後的銷售業績可能會受到干擾。」

UAW 與汽車製造商福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 進行勞工合約談判，於 9 月 15 日開始在這些公司的部分美國工廠舉行持續的罷工，威脅到了新車型的供應。

9 月零售庫存可能較去年同期成長 36.5%，但仍遠低於疫情前的水準。

由於汽車供應增加，經銷商利潤受到利率上升的壓縮，以高於標價的價格出售的車輛減少。

2023 年全球銷售量預計將達到 8790 萬輛，高於之前預計的 8680 萬輛。

GlobalData 總裁舒斯特 (Jeff Schuster) 表示，「到 2023 年底，美國市場可能會受到 UAW 持續罷工的影響，而中國市場的價格戰吸引更多消費者進入新車市場，但對 OEM 利潤率產生負面影響。」