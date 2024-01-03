大立光1/11召開法說 潛望鏡頭滲透率及毛利率發展受關注

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 1 月 11 日召開線上第四季法人說明會，除公布第四季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人更關注包括毛利率及產能利用率能否回升、新廠進度及新布局等重點，同時，也關注高階的潛望式是否向蘋果下放各階手機下放及非蘋陣營滲透。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 1 月 18 日召開實體法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電提前了一周。

大立光 2023 年下半年起營收回升，11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，月增 7.33%，年增 30.54%，在 11 月營收的大躍進推升之下，大立光 2023 年前 11 月營收 440.73 億元，已較去年同期轉爲正成長，年增 0.95%，大立光預計將在 5 日公布 2023 年 12 月的營收，市場預估大立光客戶端拉貨動能將較 11 月減緩，有利於第四動季營收創新高。

由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，蘋果 iPhone 15 系列年度旗艦機上市後，大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠 2024 年營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，先前包括蘋果及非蘋陣營手機的庫存去化問題目前已非重要議題，但在通膨造成市場手機的換機周期拉長中，大立光應提出進一步說明市場前瞻，而蘋果在 2023 年新一代的旗艦機高階款採用潛望式鏡頭，是否進一步的向前發展至納入中國大陸手機設計，並引領出光學影像的創新也值得留意。

張陳浩指出，手機光學鏡頭市場中，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，但持續遭到其他光學元件廠侵蝕瓜分市占，今年前三季毛利率跌落到 42.5%，從第三季起在重要客戶端的新機應用開始拉貨，營收規模放大之下，毛利率走升態勢及第四季獲利是否有較大幅度的提升值得關注。

大立光 2023 年第三季毛利率再走低到 42.56%，爲 42 季以來新低。

而且大立光手機客戶可能重啟高階鏡頭組，以影像品質競爭推升銷售成長，是否有助大立光毛利率改善，也是市場關切重點；同時，張陳浩說，全球市場的電動市占率日益提升之中，同時，大立光也成立專責子公司開發車用客戶，其成長性也引人關注。

法人除關注大立光高階手機鏡頭開發、出貨及市場擴張進度之外，尤其是大立光台中新建生產線有一座廠完工，如大立光產能利用率若遲遲無法快速提高，又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力。

大立光 2023 年第三季營收 136.29 億元，毛利率 42.56%，季減 6.3 個百分點，年減 11.19 個百分點，稅後純益 59.53 億元，季增 61.05%，年減 26.9%，每股純益 44.6 元。

大立光 2023 年前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。