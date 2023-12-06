不只大立光營收走高 亞光11月營收17.01億元創14個月新高

隨著市場需求轉旺，光學元件 11 月的營收都有優異的表現，除類股股王大立光 (3008-TW) 以 67.9 億元創史上新高之外，今 (6) 日亞光 (3019-TW) 公布 11 月營收也突破 17 億元大關，以 17.01 億元創 14 個月來新高，月增 9.46%，年增 2.95%。

2023 年累計前 11 月營收 162.57 億元，年減 7.74%。

亞光車用鏡頭產品線是今年成長重點，亞光供應美系客戶等等海外車廠的每月鏡頭出貨量，已由去年的 25 萬顆成長至今年的 50 萬顆，預估明 (2024) 年上看每月 80-100 萬顆，續呈現倍數成長。同時，今年第四季起，亞光已觀察到測距儀及瞄準器等產品需求開始回溫。

由於車用鏡頭可望受惠汽車電子化及電能化驅動，亞光董事長賴以仁仍看好 2024 年營運成長，明年資本支出規劃約 6-8 億元，優於今年的 5 億元。

同時，亞光也擴大菲律賓生產規模，已啟動新廠計畫，預計 2024 年底完工投產，將生產車用光學元件，並擴及電動車充電樁上鏡頭。

亞光 2023 年前三季營收 130.02 億元，毛利率 18.09%，年減 1.23 個百分點，前三季稅後純益 4.99 億元，年減 38.72%，每股純益 1.79 元。