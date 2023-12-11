〈焦點股〉中揚光再鎖漲停 光學廠大立光、玉晶光都有好心情

在光學元件市場因鏡頭升級帶動需求，中揚光電 (6668-TW) 今年積極進行市場籌資，並引進散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 結盟合作強攻車載應用，中揚光也看好 11 月起市場在模具、車載鏡頭的大量出貨並認列營收，股價今 (11) 日再攻上漲停價 48 元。

中揚光目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨，看好 2024 年的成長及轉盈契機。

光學元件需求回溫，不僅大立光 (3008-TW)11 月營收以 67.9 億元創新高，可望帶動第四季營收登頂，先進光 (3362-TW) 11 月營收也處於歷史高檔區達 3.59 億元，月減 4.6%，年增 15.45%，年增 15.45%，累計 2023 年前 11 月營收 36.85 億元，已超越去 (2022) 年全年，年增 7.12%。

同時，光學元件廠中，蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 2023 年 11 月營收爲 24.89 億元，創歷年同月新高，月減 1.48%，年增 25.76%，累計 2023 年前 11 月營收 198.55 億元，已超越去年全年，年增 11.78%，董事長陳天慶也指出，玉晶光今年第四季營收有機會改寫歷年同期新高。