大立光11月營收67.9億元登頂年增3成 前11月營收轉正成長

光學元件股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2023 年 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，月增 7.33%，年增 30.54%，在 11 月營收的大躍進推升之下，大立光 2023 年前 11 月營收 440.73 億元，已較去年同期轉爲正成長，年增 0.95%，大立光預估 12 月的客端拉貨動能將較 11 月減緩。

11 月原即為大立光營運的最旺月份，上回大立光單月營收歷史新高即爲在 2019 年 11 月的 66.44 億元所創下，但在 2023 年 11 月營收以 67.9 億元刷新此一紀錄。同時，以大立光 2023 年的旺季 10 月及 11 月的高營收合計達 131.17 億元，已逼近第三季營收的 136.29 億元，在營運規模的擴增之下，如加上有效的良率提升，可望提升大之光第四季毛利率的向上。

大立光統計，2023 年 11 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光在 2023 年第三季營收 136.29 億元，毛利率 42.56%，季減 6.3 個百分點，年減 11.19 個百分點，稅後純益 59.53 億元，季增 61.05%，年減 26.9%，每股純益 44.6 元。

大立光 2023 前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。

大立光 12 月 5 日收盤價報 2380 元，較前一日下跌 5 元或 0.21%，成交量萎縮爲 347 張。