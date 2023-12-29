〈2023封關〉大立光今年漲幅超車台積電 並持有光學股漲幅王14%股權

2023 年台北股市今 (29) 日封關，光學元件股股王大光 (3008-TW) 收盤報 2870 元，全年股價漲幅 40.69%，漲幅超越了權王台積電 (2330-TW) 的 32%；不過，受惠於高階手機鏡頭的下半年出貨提升業績而漲升的大立光並不是漲幅最大，光學股今年漲冠軍由先進光 (3362-TW) 漲幅 1.47 倍奪下。

先進光今天收盤價報 173 元，距離 2022 年收盤價的 69.9 元，2023 年全年股價漲幅達 1.47 倍，不過，光學股王大立光因與先進光的專利侵權官司和解，獲先進光以股權賠償，目前大立光持有先進光 2 萬張，持股比例 14.04%，也爲先進光最大的法人股東。

光學元件廠先進光在筆電市場庫存調整己接近尾聲，且有車載鏡頭新客戶到手，有利於營運上升，先進光表示，明年筆電市場有望回到疫情前水準，同時，在車用產品 2024 年營收占比可望超過 10%，進而利於推升明年營收比今年好。

先進光主攻 NB 鏡頭，全球市佔率達 70%，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，以產品比重來看，先進光筆電相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約佔 30%，車用產品佔比約 5% 左右，隨著車用新客戶出貨於明年開始放量，先進光預估，明年車用產品占比可望達 10%。

先進光 2023 年第三季營收 11.04 億元創單季新高，單季稅後純益 2.03 億元、季增 86%，單季每股純益 1.44 元，前三季稅後純益 3.1 億元，年減 17.7%，每股純益 2.19 元。先進光自結 2023 年 10 月營收 3.76 億元，月增 0.18%，年增 21.35%，自結單月稅後純益爲 6694 萬元，月增 6.85%，年增 23.68%，每股賺 0.47 元，加計前三季財報，稅後純益 3.78 億元，每股純益 2.66 元。

此外，與大立光同屬蘋果供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今天收盤價報 420.5 元，2023 年的全年股價漲幅爲 25.34%。