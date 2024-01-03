〈汎銓新廠開幕〉竹北二廠正式啟用 全年產能增3成

檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (3) 日舉辦竹北營運二廠啟用典禮，董事長柳紀綸表示，新廠現正進駐設備機台，中國南京與日本東京附近的新產能也同步在今年第三季開出，預估今年總產能將年增 3 成。

柳紀綸指出，竹北營運二廠今年 1 月正式啟用，面積約 760 坪，新產能以材料分析 (MA) 為主，8 月後產能會達最高峰，屆時產能將較去年同期增加 20-30%，為避免震動問題，廠房設施皆設置在 1 樓，而竹北營運三廠緊鄰隔壁、面積共 2200 坪，預計 2027 年正式啟用。

汎銓中國據點在南京，先前花費約新台幣 7500 萬元，買下面積共 1400 坪的大樓，目前僅用 300-400 坪，今年將部份機台從台灣轉移至南京，預計全年產能較去年大增 40-50%，且隨著中國 IC 設計產業與成熟製程發展，未來也會考慮從材料分析領域擴張至故障分析。

至於日本方面，柳紀綸說，公司評估至日本設廠已三年，主要因過去全球化時代，日商都來台設點，因此汎銓沒有至國外設廠的必要，但隨著各國積極推動半導體自主化，日商也自行擴充產能，並要求製程技術不可送往他國分析，公司為滿足客戶需求也前往日本設廠，今年產能將從無到有，地點位於東京附近。

另外，汎銓也持續評估美國跟德國，包括經濟規模、成本效益、公會等都會是公司考量要素。

柳紀綸看好，汎銓今年在台灣、中國與日本三地同步擴產下，加上半導體景氣逐步回溫，今年營運將再優於明年，從地區別來看，台灣佔總產能 75%、海外 25%。