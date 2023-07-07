汎銓6月營收達1.71億元 Q2締新猷

汎銓 (6830-TW) 今 (7) 日公布 6 月營收 1.71 億元，月增 0.5%，年增 6.01%，第二季合併營收 5.03 億元，季增 23.32%，年增 19.81%，累計上半年營收 9.11 億元，年增 14.55%；受惠材料分析 (MA) 需求熱絡，汎銓 6 月營收寫次高，第二季也改寫單季新高。

汎銓指出，受惠半導體客戶擴大 MA 委託，加上去年下半年積極擴增專業分析人員，檢測分析量能放大，滿足客戶需求，營收不受端午連假影響，改寫單月次高。

汎銓表示，去年公司非擔任主管職務全時員工「平均數」及「中位數」薪資分別為新台幣 134.2 萬、106.6 萬元，為檢測分析業界居冠，顯示近年積極投入資源招募優秀且具潛力的人才，與去年同期相較，兩岸合計新增員工人數已逾 130 人以上。

此外，汎銓除在員工薪資獎酬政策優於同業，每年也持續性平均調薪 3-5%，以及按月、季、年度結算績效的業績獎金與激勵留任獎金，並依據年度獲利所發放分紅酬勞等，同時擁有良好內部溝通機制以及扎實的員工教育訓練，定期安排董事長直播平台與員工同仁互動，以及透明的升遷及獎酬制度。

汎銓力求讓每位同仁在職場中發揮所長，營造良好職場環境與員工向心力，公司員工平均年資逾 4.5 年，為營運穩健成長的關鍵。

展望未來，汎銓在材料分析領域掌握關鍵專利、分析工法技術等優勢，產能規劃也保持良好進展，自今年下半年至明年 6 月底止，每月皆有最新型分析設備陸續交機，將有效進一步拉升整體分析量能，開啟未來營運新頁。