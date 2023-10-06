汎銓Q3營收5億元 年增9%創同期高

檢測業者汎銓 (6830-TW) 今 (6) 日公布 9 月營收 1.65 億元，季增 0.9%，年增 18.34%，第三季合併營收 5 億元，季減 0.8%，年增 9.1%，累計前三季營收 14.11 億元，年增 12.56%；受惠客戶檢測需求熱絡，汎銓第三季整體營收皆改寫同期新高。

汎銓表示，受惠半導體客戶推進先進製程，帶動材料分析 (MA) 業務委案保持成長，故障分析 (FA) 委案量也在 9 月開始逐步持穩。

汎銓指出，半導體大廠預計在先進製程導入環繞式閘極 (GAA) 電晶體結構，對於製程結構、材料成份、晶片面積等更趨複雜，為精準推進先進製程研發方向與研發時程，包括晶圓廠、設備商、材料商等加大材料分析 (MA) 委案需求及量能。

汎銓為滿足客戶需求，自今年下半年至 2024 年 6 月，每月皆有最新型分析設備陸續交機，目前第一批新進檢測設備已開始投入營運，有助推升營運逐月成長，此外，汎銓已在日本設立業務據點，有助拓展當地半導體大廠委案，進而增添未來營運動能。

展望第四季，汎銓看好，材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡，將較上季成長，另外，公司在台元科技園區已預租新場地預計今年底前交屋，加上預購台元十期的新廠區，規劃新增場地合計約 3000 坪，未來十年場地擴充無虞，隨著整體策略布局效益逐漸發酵，未來營運更上層樓。