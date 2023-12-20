中壽2024年起更名凱基人壽 董座強調保戶權益不變

開發金控 (2883-TW) 旗下中國人壽將於 2024 年元旦起更名為凱基人壽，開發金暨凱基人壽董事長黃思國強調，客戶保單的權利與義務皆維持不變，未來將持續深化保障提升、品牌重塑、服務昇華及社會參與四大面向，進一步打造全方位的整合型金融解決方案；同日推出專屬吉祥物「凱基阿福」，意即要為客戶帶來財富及福氣。

中國人壽成立於 1963 年，2021 年底成為開發金控 100% 持股的子公司，並將於 2024 年起正式更名為凱基人壽，除了壽險外，開發金旗下還有中華開發資本、凱基商業銀行、凱基證券及凱基投信，將提供客戶全方位的整合性金融服務。

中壽今 (20) 日舉行更名凱基人壽記者會，黃思國致詞時指出，中壽成立一甲子，目前有近 400 萬名保戶，資產規模近新台幣 2.5 兆元，壽險市場排名前五大，陪伴許多客戶走過生老病死，貫穿生命各個週期。2024 年是凱基人壽元年，將啟動相關變革和創新，繼續陪伴客戶追求成就每一階段的幸福人生。

首先，在保障提升方面，黃思國表示，凱基人壽以客戶為中心，從滿足客戶的保障、增值、享退、傳承等不同階段需求出發，運用大數據、線上預約的諮詢式顧問服務，提供客戶完整保障建議，以及最適合的解決方案，未來將推出全新商品，協助客戶進行個人化的完整保障規劃。

除了鮮明一致的品牌識別外，凱基人壽更推出全新的專屬吉祥物「凱基阿福」，凱基阿福是隻柴犬，諧音「財」，名字更有福氣的含意，並且要為客戶帶來財富及福氣，阿福忠誠可靠的特質，將陪伴客戶共創幸福人生。

中國人壽總經理黃淑芬 (右)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

至於服務昇華面向，凱基人壽長期致力數位創新，數位賦能業務部隊，推出多元創新的數位工具及服務平台，帶來一站式的便利體驗；持續優化內部服務流程，積極與各產業進行跨域合作，從客戶的生活場景、健康管理等需求佈局生態圈，提升服務價值。

最後是社會參與，凱基人壽將持續推動多元共融，以永續概念投入地方創生，串聯全台同仁及保戶參與志工活動，並將推展偏鄉地區實習計畫，共創地方創生新風貌。