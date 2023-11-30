凱基銀祭5%美元高利定存 台幣活存喊到1.2%

今年 7 月以來未見 Fed 進一步升息，顯示美元利率來到近年的高點，各家銀行紛紛祭出美元高利定存，開發金 (2883-TW) 子公司凱基銀行今 (30) 日推出優惠活動，最高 6 個月期定存年利率 5%，3 個月期也有 4.7%；因應客戶需求，凱基銀推出台幣高利活存活動，凡存入活存新資金達 10 萬以上，即可享年利率最高 1.2%。

凱基銀行表示，今年以來，受到油價上漲及地緣政治避險需求等影響，美元指數從年度低點 99.27，到最高 107.05 價位，美國 9 月公布的 CPI 消費者物價指數也因高於市場預期，使美元指數處於高檔震盪。然而，11 月 FOMC 會議除再度維持利率不變，Fed 點陣圖暗示升息將接近尾聲，因此市場預期降息時點可能提前至明年中。綜合評估下，美國經濟仍具有韌性，且美台利差擴大至 3.4% 上下，為 5 年相對高點，因此展望未來，美元指數仍有支撐。

凱基銀建議，民眾可趁勢把握機會布局美元存款，創造低風險穩定收益，凱基銀推出限量美元高利定存方案，客戶以新資金承作 6 個月期美元高利定存，可享年利率 5%，以 1 萬美元試算，6 個月約可領到新台幣約 7800 元的利息，較一般牌告利率可多領約 2100 元。活動自即日起至 2023 年 12 月 29 日止。

有閒置的台幣資金客戶，可申辦凱基銀行推出的新台幣高利活存專案，只要存入新資金達 10 萬以上，可享新台幣活儲 1.2% 優惠年利率。另外，此優惠專案無存款額度上限，且採加碼利率計算，利息可隨著牌告利率提升，兼具財富增值及彈性運用。

有出國需求的客戶更不可錯過換匯優存的優惠，只要登入凱基銀行 APP 存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元或人民幣定存，即享 7 天期定存年息 7%、1 個月期年息 5% 的優惠利率，單筆最低達該定存幣別 1000 元就可承作，小額無負擔，也可以趁著優惠活動累積一些外幣在手上，增加資金運用彈性度。