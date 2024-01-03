屢獲大眾肯定！富邦金控及子公司2024保險品質獎收下九項特優

《現代保險雜誌》今 (3) 日舉行「2024 保險品質獎」頒獎典禮，富邦金控 (2881-TW) 榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「售後服務」、「最佳專業」及「最值得推薦」四項特優，富邦金控及旗下子公司共獲九項特優，優異表現深受大眾肯定！

《現代保險雜誌》為國內具指標性的保險專業雜誌，《現代保險雜誌》每年舉辦之保險品質獎是國內最具影響力的保險類獎項之一，其結果反映消費者與千大公司對產壽險公司最直觀的評價，亦獲各界肯定與重視。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控及子公司很榮幸能在《現代保險雜誌》「2024 保險品質獎」獲得九項特優獎項，感謝各界的支持！在本次的「千大企業保險購買行為及滿意度調查」中，富邦金控更在金控公司類別中榮獲「最值得推薦」第一名，且富邦人壽、富邦產險也分別在壽險公司類「專業服務」及「值得推薦」、產險公司類「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」分別獲得第一名，這也代表大眾對富邦金控各面向的肯定。未來，富邦金控及旗下子公司也將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

此外，富邦金控也致力推動永續經營，自 2015 年全面啟動「永續經營 ESG 願景工程」，2021 年起更聚焦 ESG 四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，2022 年富邦金控接軌國際，成為百分之百再生能源倡議（RE100）會員，並正式通過科學基礎減碳目標（SBT）審查，展現實踐永續承諾的決心。富邦金控及子公司優異的永續經營表現深獲國際專業肯定，已連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 之最高榮譽「世界指數」成分股，連續八年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股；連續七年入選 MSCI 永續指數成分股，MSCI ESG 評比獲 AA 級評等；Sustainalytics 永續績效評比名列亞洲保險產業冠軍；Institutional Shareholder Services(ISS) 獲企業 ESG 表現 Prime 評級。

富邦金控、富邦人壽、富邦產險於《現代保險雜誌》「2024 保險品質獎」獲頒九項特優獎項！(圖：富邦金提供)

富邦人壽八度獲獎 持續推出多元保險商品提供客戶完善保險規劃

《現代保險雜誌》公布「第 30 回全國最佳壽險公司排行榜」大調查，富邦人壽第八度獲得「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優，並在「第 22 回千大企業保險購買行為暨滿意度」調查中，得到各大企業肯定為「專業服務」及「值得推薦」第一名，經營服務有感，深獲民眾及企業信賴。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽身為國民品牌，持續推出多元化的保險商品，透過業務員從公平待客的核心精神出發，提供最適合客戶的完善保險規劃；並以客戶為中心，全面導入保險科技運用，利用 FBFLi 客群關係聯繫系統、線上保單健檢等數位工具支援，打造專業、高效的業務團隊；同時推出 24 小時線上理賠申請，及「理賠聯盟鏈」、「理賠醫起通」等多項數位理賠服務，提升理賠效率，提供迅速且便捷的理賠服務。

連續 22 屆榮獲千大企業最推崇的產險公司 富邦產險專業品質備受肯定

富邦產險連續 22 屆榮獲《現代保險雜誌》「千大企業保險購買行為及滿意度調查 - 最受推崇的產險公司」，並勇奪保險品質獎「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」共四項特優，完善的經營策略與穩健的財務狀況，富邦產險專業品質深受企業青睞與肯定。

根據本次調查，有超過八成企業購買保險的最大動機是「為相關風險做危險管理」，有感於企業客戶若遭逢意外便有鉅額損失的可能，富邦產險從事後補償到事前防阻，投入損害防阻近 30 年，致力提供客戶更完整的風險解決方案，亦積極尋求跨領域的戰略夥伴，從第三方公正的角度給予客戶專業建議，同時更透過研討會與教育訓練，介紹國際消防與工業安全新知，提供企業客戶交流平台。

富邦產險秉持穩健成長的經營態度，在各大國際信用評等機構亦連年獲得傑出成績，專業更獲國內外多項獎項肯定。富邦產險不斷追求創新，以成為客戶的「全方位風險管理顧問」為目標，與客戶一起面對各種新興風險的挑戰，支持客戶永續經營，實現保險穩定社會的價值。

富邦人壽榮獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優，富邦人壽李忠副總經理 (中)、富邦人壽黃慧敏副總經理 (右)、富邦人壽蔡啟堆資深協理 (左) 與同仁合影。(圖: 富邦金提供)