凱基銀行勇奪玉山獎全國首獎獲總統接見表揚 推出全新「信貸1+1」方案

凱基銀行長期推動普惠金融，推出「普惠金融信用貸款」，以數位創新協助金融弱勢族群取得合理費率的金融服務，獲得國家級認證，首次參加即勇奪第 20 屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎，12 日由總經理許維銘代表接受總統蔡英文接見表揚。凱基銀行感謝社會各界對於凱基銀行長期推動普惠金融的肯定，持續以多元創新滿足客戶資金需求，此次推出全新「信貸 1+1」方案，額度合計最高可貸 900 萬元，首期優惠利率 0.01%，再享開辦費最低 0 元起等優惠，提供年底有資金需求的民眾申請。

凱基銀行總經理許維銘表示，普惠金融的實踐是公平待客中重要的一環，凱基銀行在普惠金融推動上善用數位科技，積極拓展金融服務的可及性，為沒有薪資證明、不易取得銀行資金的弱勢族群，量身設計專屬的貸款產品，很榮幸我們的努力獲得社會大眾的肯定。未來，我們持續以多元創新、數位便利、客戶優質體驗及金融友善等面向實踐公平待客，提供滿足客戶需求的產品及服務，並以利他、共享思維，幫助有志創業的年輕世代及金融弱勢族群順利取得資金。

凱基銀行此次為滿足客戶不同情境的需要，推出全新「信貸 1+1」方案活動，在申辦大額度的一般信貸同時加辦小額度的速還金，不論是大筆支出或是小額資金周轉，全方位支持客戶資金需求。凱基銀行「信貸 1+1」方案不僅提供合計額度最高 900 萬元，及首期 0.01% 超優利率之外，還可享開辦費 0 元起，透過 KGI Onboard 線上申辦平台申請，可一次完成信貸及速還金申辦，不用重複填寫資料，並且於核准後立約後，最快 5 分鐘就可撥款完成，滿足民眾年底的資金需求。

凱基銀行「信貸 1+1」方案中的一般信貸和其他一段式利率信貸不同，提供首期 0.01% 優惠利率，以信貸額度 100 萬試算，第一期利息甚至不到 10 元! 第二期開始利率最低也只要 1.98%，民眾若是有年前購入新車，或是房屋裝潢等有較大額的資金需求，可透過此方案來解決資金缺口。此外，小額的速還金，額度最高 100 萬元，具有隨借隨還及動用才計息的特性，可用於支應發紅包、個人消費、生活支出等短期資金需求，民眾可與一般信貸同時申請，發揮「信貸 1+1」的最大效益，應付生活中各種大小資金需求!

凱基銀行普惠金融信用貸款自 2017 年起至今已服務近 2 萬名客戶，包含計程車司機、外送平台夥伴、電商賣家、創業青年等族群，透過與第三方平台資料分享與串接，打造信用評分模型，提供金融弱勢族群量身訂做的金融服務，今年不僅一舉囊括國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎殊榮，亦獲工商時報數位金融獎普惠金融優等獎，以及 CSEA「卓越客戶服務大獎」的「最佳服務創新企業」獎的肯定。

凱基銀行致力協助社會弱勢族群取得銀行金融服務，不僅在產品設計上更貼近需求，同時更打造便捷有效率的申請流程，透過產品及系統整合，提供客戶優質的數位金融服務體驗，同時建立「普惠金融生態圈」，未來，也將持續運用數位科技及大數據，擴大產品與服務，幫助金融弱勢族群逐步建立信用及獲得完整的金融服務，以具體行動發揮普惠金融的理念。