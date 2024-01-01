2024年全美汽油均價將再下降 GasBuddy列兩大因素

汽油價格追蹤機構 GasBuddy 預測，2024 年汽油價格可能自 2023 年均價下滑，係因原油價格維持在相較低點，且美國以外的新煉油廠汽油產量增加。

GasBuddy 預估 2024 年汽油均價為每加侖 3.38 美元，低於 2023 年的每加侖 3.53 美元和 2022 年的每加侖 3.95 美元。根據 GasBuddy，目前汽油價格在每加侖 3.11 美元。

GasBuddy 預測的 3.38 美元為均價，包括全年各地更高和更低的價格，且各州稅收和環境政策差異，意味不同地區的駕駛人全年看到的價格可能截然不同。

例如，根據 GasBuddy 的數據，加州的平均價格可能為 4.26 美元至 4.65 美元，而密西西比州的平均價格可能為 2.81 美元至 3.10 美元。 雖然年平均價格預料為 3.38 美元，但價格可能會從 1 月的 3.11 美元上漲到 5 月的 3.67 美元。

過去兩年汽油價格大幅波動，在俄烏戰爭爆發後，油價在 2022 年短暫突破每加侖 5 美元，但 2023 年的大部分時間走跌。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示：「雖然新冠疫情和俄烏戰爭造成的失衡尚未完全消失，但時間起到了治癒的作用，而且隨著石油持續供應，風險也有所降低。」

他認為，雖然出現新的地緣政治局勢，但新冠疫情和俄烏戰爭已是他從業生涯中所見能影響燃油價格的最大因素，因此新局勢應該不會比這兩者曾經造成的影響還大。

2024 年汽油價格走跌的兩大因素：

1. 供應過剩

美國產量激增和全球需求疲軟，導致市場相對供應過剩，整體油價或多或少穩定在每桶 80 美元左右。 分析師預計 2024 年價格將保持在該區域，不見 2022 年三位數的光景。

雖然 OPEC+ 計畫第一季減產 500 萬桶 / 日，且其中大部分減產規模會維持全年，但是美國和巴西在內的其他地區的產量激增可能會抵消這種影響。

2. 煉油廠活動擴張

過去幾個月，煉油廠汽油產量一直增加，且海外煉油廠也陸續投產，這會讓 2024 年的產量更高，供應量增加應會抑制價格。

汽油價格的預期下跌將對其他產業和經濟產生連鎖反應。其一，消費大眾明年汽油總支出應可較今年下降，意味家庭有更多現金可供花用。倘若 GasBuddy 的預測成真，明年美國家庭的平均汽油支出將為 2407 美元，較今年的 2460 美元和 2022 年的 2715 美元下降。

汽油價格下降會拉低今年消費者物價指數 (CPI) 等通膨指標，可讓 Fed 降息的可能性上升，但 GasBuddy 預計 2024 年的降幅可能不足以讓趨勢大幅改變。

GasBuddy 也預計，汽油價格下降可能減緩大眾過渡至電動車的腳步，因為節省燃油費向來是消費者購買電動車的動力之一。根據 GasBuddy 調查，在油價上漲的情況下，GasBuddy 用戶有意購買電動車的比例自 13% 上升至 17%，表明加油成本在電動車採用方面發揮關鍵作用，但不會讓堅持使用傳統汽車 (內燃機引擎) 的駕駛卻步。