永豐銀綠色信用卡最高5%現金回饋 新戶滿額再送700元

為實踐淨零目標，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (2) 日宣布推出綠色消費概念信用卡「現金回饋 Green 卡」，卡體採環境友善材質製作，提供國內食、宿、遊、購、行精選百大綠色通路刷卡消費享最高 5% 現金回饋，新戶消費滿千最高回饋 700 元，更為卡友種樹協助林地復育，以行動支持環境永續。

永豐銀說明，現金回饋 Green 卡首度採用對環境更加友善的 PETG 材質製成，除提供悠遊卡自動加值 4% 現金回饋外，於其他指定綠色通路消費、現金回饋更高達 5%。

另外，永豐銀響應實質綠化行動，即日起至 6 月底，卡友任刷一筆並綁定永豐銀行 LINE 官方帳號，即可獲得種樹證書，不僅享指定綠色通路滿千送百刷卡金 ，永豐也將為持有證書的卡友，透過無價星球聯盟 種植一棵樹。

永豐銀現金回饋 Green 卡新戶，於核卡成功後 30 天內綁定特選行動支付並消費滿 1000 元，可獲總價值高達 700 元的高額回饋，其中包含 500 元的特選通路購物金、以及 200 元便利商店即享券 (限量需登錄)，鼓勵消費者及早展現綠色行動力。

此外，即日起至 6 月底，永豐大咖 DACARD App 綁定現金回饋 Green 卡成功繳費稅一筆，享現金回饋 Green 卡當月總繳費稅金額 10% 回饋 。

永豐銀表示，近年來透過自身營運、產品服務等一系列綠色倡議作為，積極回應永豐金 2030 年自身營運與 2050 年全資產組合二大淨零目標。營運面上，永豐銀行今 (2024) 年預計自主導入綠電達 520 萬度、約當全行一年用電量的 20%；產品服務上，永豐銀不僅以融資支持產業發展綠能，也提供一般消費者包括簽帳金融卡碳足跡查詢功能、綠色存款、Showtime 休碳任務等創新綠色金融體驗。