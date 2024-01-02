紅海危機升溫 1月中歐洲線運價至少還有2成漲幅

由於美軍和胡塞武裝組織在紅海地區爆發衝突後，傳出伊朗也派出軍艦，使中東緊張情勢更加升溫，貨攬業者透露，商船繞行好望角的狀況暫看不到結束可能，1 月運價的展望相當樂觀，1 月中旬歐洲線每標準 20 呎貨櫃 (TEU) 艙位現貨價已喊到 5200 美元上，至少還有 20% 的漲幅空間。

由於短線運價彈升力道強勁，貨櫃三雄 2024 開紅盤日股價表現強強滾，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 漲幅均超過 6%，萬海 (2615-TW) 漲逾 4%，台驊投控 (2636-TW) 漲近 3%，推升航運股占大盤成交比重達 18%。

台驊透露，1 月初歐洲線每 TEU 艙位現貨價從 4200 美元起跳，1 月中旬更已喊到 5200 美元起跳，農曆年前的運價可樂觀看待。

美軍中央司令部表示，丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk)1 艘掛新加坡旗商船於 31 日遭胡塞武裝組織攻擊，美軍成功抵抗，並導致 10 名武裝分子死亡或失蹤。

美國強調，會繼續採取自衛行動，但伊朗在美國採取行動後派軍艦進入紅海。

隨著中東緊張情勢升溫，歐洲線上周運價飆漲近 80%，每 TEU 來到 2694 美元，周漲 1197 美元，地中海線 3491 美元，漲幅近 70%，波斯灣航線也窗上 2045 美元，上漲 568 美元，周漲 38%，預料本周續飆升。

法人指出，可以確定的是 1 月運價展望樂觀，但農曆年後貨量能否逐漸結構性拉升，仍有待觀察歐美下單狀況，需留意，航商繞道好望角的燃油成本能否完全反映在運價中。