〈美股盤後〉美股迎輝煌 標普周線連九紅 那指年噴逾43%創2020年來最強

2023 年進入尾聲，多頭出現疲態，美股週五 (29 日) 集體收低，標普遲遲無法突破歷史高位，但所有主指都迎來勝利的一年。

標普週五收跌 0.28% 至 4,769.83 點，較歷史高點僅下跌不到 0.5%，仍難以突破 2022 年 1 月達到的 4,796.56 點，道瓊下跌 20 點，那指微跌 0.6%。

所有股指迎來連續第九週上漲，標普週線收紅 0.4%，自 2024 年來最長單週走升。道瓊和那指分別上漲 0.8% 和 0.1%，迎來 2019 年以來最長週連紅紀錄。

經歷艱難的 2022 年後，今年美股已強勁反彈，擊敗其他國際股市。2023 年的大部分時間裡，人們對人工智慧 (AI) 的興奮推動輝達和微軟等「七巨頭」股票的強漲態勢。

同時，部位緊張和「怕錯過行情」(FOMO) 的推動下，那指今年暴噴 43.6%，迎來 2020 年以來最佳一年。費半今年狂飆 65%，自 2009 年以來漲幅最大。標普 2023 年上漲 24.4%，市值飆升超過 8 兆美元，道瓊年升 13.7%。

債市經歷波動劇烈的一年，美國 10 年期美債殖利率在 3 月銀行業危機後一度跌至 3.25%，但短短幾個月後就 16 年來首次升破 5%，接著於年底幾乎回到原點至近 3.9% 附近。

美股週五 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 20.56 點，或 0.05%，收 37,689.54 點。

那斯達克指數下跌 83.78 點，或 0.56%，收 15,011.35 點。

標普 500 指數下跌 13.52 點，或 0.28%，收 4,769.83 點。

費城半導體指數下跌 33.21 點，或 0.79%，收 4,175.47 點。

NYSE FANG + 指數下跌 63.27 點，或 0.72%，收 8,716.33 點。

標普 500 指數的 11 大板塊中以房地產領跌，僅 2 大板塊收紅，包括必需消費品和醫療保健。 (圖片：finviz)

資訊科技板塊是 2023 年標普表現最好的板塊，年度報酬率為 56.8%，其次是通訊服務板塊，今年猛升 55.1%，非必需消費品產業同期漲 41.9%。

另一方面，公用事業和消費必需品板塊是今年表現最差的兩個板塊，分別下跌 10.6% 和 2.4%，其他逐年下跌趨勢的產業包括能源和醫療保健。

焦點個股

美股今年最後一個交易日，NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以 Meta 領跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；Meta (META-US) 下跌 1.22%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.94%。

道瓊成分股逾半收低。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.84%；Salesforce (CRM-US) 跌 0.92%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.71%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.41%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.61%。

費半成分股普遍收黑。美光 (MU-US) 跌 0.63%；AMD (AMD-US) 跌 0.91%；博通 (AVGO-US) 跌 0.55%；高通 (QCOM-US) 跌 0.84%；輝達 (NVDA-US) 持平；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.64%；德儀 (TXN-US) 跌 0.73%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.67%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週五持平至每股 495.22 美元，因應美國政府祭出的出口限制，輝達推出專為中國市場打造的顯卡 GeForce RTX 4090 D，用以取代遭到禁銷的 RTX 4090。

由於 AI 晶片需求火熱，輝達今年股價上漲逾兩倍，年增幅達驚人的 245.94%，創 1999 年美國上市 (IPO) 以來最大，成為費半和那指今年表現最強的成分股。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.54% 至每股 192.53 美元，年初迄今漲幅超 53%。蘋果在美國六大科技股 (FAANMG) 中全年表現墊底，歸因於截至三季連續四季營收下滑，創二十二年最長連降。

由於比特幣今年上漲 150%，礦商股價今年漲幅最大。開採加密貨幣的數字資產技術公司馬拉松數字 (MARA-US) 週五收黑 16.44% ，但年漲幅高達 590.85%。Riot Platforms (RIOT-US) 收低 12.10%，但實現超過 350% 的年升幅。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.86% 至每股 248.48 美元，連跌兩日，年漲幅達 129.86%。2023 年是特斯拉投資人困惑的一年，儘管其股價經歷 2022 年低迷時期 (股價暴跌超過 60%) 後大幅飆升，但這家電動車巨頭的成長故事卻受到質疑，華爾街預測特斯拉明年的獲利將低於 2022 年水平。

華爾街分析

2023 年令人印象深刻，聯準會 (Fed) 等主要央行升息「熄火」，投資者對美國經濟可能避免衰退的「軟著陸」也越來越有信心，人工智慧熱潮興起，新一輪巴以衝突爆發等地緣衝突不斷加劇，同時，全球經濟緩慢前行。

隨著更多聯準會官員在 1 月會議之前對降息前景進行評估，華爾街也將保持密切關注，這可能會導致 2024 年初期出現一些波動。

投資人在進入新的一年時應謹慎逐利，DCLA 管理合夥人 Sarat Sethi 表示：「估值確實過高，而且我認為關鍵在於市場如此依賴聯準會。因為那是股市上漲的論點，我認為不會實現多重擴張，必須實現獲利成長，而且仍然存在一些地緣政治不確定性。」

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「市場顯示出疲態跡象，無疑需要整合，只要參與度仍然廣泛，看多情緒就應該帶動指數應對地緣政治和美國經濟情景，並形成積極共識，即 2024 年將是同樣強勁的一年。」

Laffer Tengler Investments 執行長兼資訊長 Nancy Tengler 表示：「市場廣度的擴張可能會持續到新的一年，但隨著一些估值過高的企業盤整回落，一段時期整合並非不可能。聯準會面臨的風險是，要麼等待太久，要麼行動太快。如果他們降息太快，而我們確實看到通膨回溫，那對每個人來說都將是壞消息。」

Cambiar Investors 投資長 Brian Barish 點評：「主要央行肯定已經採取了足夠措施來平息這兩年的通膨飆升，這一觀點正在推動股市上漲。不難想像市場會擔心一些新的事情，例如美國總統大選、美國政府龐大的債券融資需求和 / 或任何通膨重新升溫的想法。但目前還沒有太多消息，空頭也不是很多。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主