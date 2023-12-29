蘋果2023年表現遜同業 因其營收創22年來最長連降紀錄

蘋果 (AAPL-US) 股價在 2023 年上漲，但其表現卻被所有大型科技同業所超越，因為該公司的營收連續 4 季下降。這是蘋果自 2001 年網路泡沫破滅以來最長的連降期間。

蘋果今年遇到的一些麻煩是由於手機和電腦的經濟環境不佳造成的。今年夏季智慧型手機總銷量創下十多年來最低。

但蘋果也面對該公司特有的問題。蘋果 2023 年沒有發布新的 iPad 機型，這是該產品 2010 年推出以來首見。沒有新機型，蘋果的推廣活動就會減少，而且舊版本的產品也未降價以促進銷售。

摩根士丹利分析師表示，本月初時所有當前型號的 iPad 都可以在一天之內從蘋果網站發貨。這是需求疲軟的跡象，因為通常最熱門的產品蘋果沒有足夠的供應來快速出貨。

在截至 9 月的 2023 財年，蘋果的 iPad 營收下降 3.4% 至 283 億美元。根據美國銀行分析師莫漢 (Wamsi Mohan) 最近的估計，按單位計算，iPad 銷量更糟，下降了 15%。蘋果從不公布銷售量。

更糟的是，由於智慧財產權糾紛，新的 Apple Watch 型號在聖誕節前幾天從美國的蘋果商店下架。經過上訴後，這些設備目前已重新上架，但摩根士丹利分析師估計，在短暫的禁令期間，蘋果每天的銷售額損失約 1.35 億美元。

即使是 Mac 電腦等蘋果新產品，消費者也不太願意掏錢購買小幅升級的設備。2023 財年，Mac PC 和筆記型電腦的銷售額下降近 27% 至 102 億美元。美國銀行的估計銷量下降了 11%。

截至周四 (28 日) 收盤，蘋果股價今年仍上漲 49%，超過那斯達克指數 44% 的漲幅。然而，投資人更看好任何其他最有價值的科技公司。輝達 (NVDA-US) 股價今年上漲兩倍多，Meta (META-US) 上漲近 200%。特斯拉 (TSLA-US) 上漲一倍多，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 83%，Alphabet (GOOGL-US) 上漲 59%，微軟 (MSFT-US) 上漲 57%。

為了恢復營收成長並支持其 3 兆美元的市值，蘋果需要推出一些新產品，並恢復全球對智慧型手機和筆記型電腦的需求。

明年初，蘋果首款混合實境頭盔：售價 3499 美元的 Vision Pro 上市，將面臨重大考驗。

摩根士丹利分析師伍德林 (Erik Woodring) 在本月的報告中寫道：「我們認為 Vision Pro 的成功無助 2024 年業績，重要在它的長期潛力。」

根據瑞銀分析師瓦格特 (David Vogt) 的估計，假設蘋果出貨 40 萬台頭盔，Vision Pro 明年的營收可能約為 14 億美元。他宣稱這筆金額「相對無關緊要」。

熱情將是關鍵。Vision Pro 是蘋果自推出 Apple Watch 以來首款全新設備，將透過蘋果商店銷售。這款頭盔可以為蘋果現有產品帶來客流量和熱度。它有可能流行起來，足以表明蘋果在計算的未來方面處於領先地位。