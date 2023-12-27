拜登政府不否決ITC的蘋果手錶禁令 蘋果公司提出上訴

在美國總統拜登政府拒絕否決進口禁令後，蘋果公司 (AAPL-US) 周二 (26 日) 就此決定提出上訴。

醫療監測技術公司 Masimo (MASI-US) 控告蘋果公司侵犯其血氧測量技術，經法院陪審團裁定侵權成立。國際貿易委員會 (ITC) 下令禁止帶有此功能的產品進口；拜登政府周二對此禁令未予否決。

蘋果公司也向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，要求聯邦巡迴法院至少暫停禁令，直到美國海關和邊境保護局 (CBP) 決定其手錶的重新設計版本是否侵犯 Masimo 的專利，並在法院考慮蘋果的請求期間暫停禁令。蘋果表示，海關辦公室將於 1 月 12 日做出決定。

Masimo 指責蘋果雇用其員工、竊取其脈搏血氧測定技術，並將其整合到熱賣的 Apple Watch 中。

美國國際貿易委員會 (ITC) 下令禁止進口和銷售使用血氧水平讀取技術的 Apple Watch。蘋果公司從 2020 年的 Series 6 型號開始，在其智慧手錶中加入了脈搏血氧計功能。

美國貿易代表辦公室周二表示，經過認真磋商，美國貿易代表戴琪決定不撤銷禁令。ITC 的決定於 12 月 26 日成為最終決定。

蘋果發言人表示，該公司已就禁令向華盛頓聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

蘋果周二發表聲明表示：「我們強烈不同意 USITC 的決定和由此產生的排除令，並正在採取一切措施，盡快將 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 返還給美國客戶。」

ITC 上周在上訴過程中拒絕了蘋果暫停禁令的請求，並在周二的法庭文件中反對蘋果公司向聯邦巡迴法院暫停禁令的請求。

Masimo 發言人指稱 ITC 的決定「是美國專利制度完整性的勝利，並最終是美國消費者的勝利」。

McKool Smith 律師事務所的智慧財產權律師馬蒂奇 (Nicholas Matich) 表示，雖然企業通常會解決此類糾紛，但蘋果可能認為它可以快速繞過專利進行設計或刪除侵權功能。

他表示：「ITC 發布排除令在法律上並沒有什麼特別之處。」「這裡的特點在於涉案產品備受矚目，而蘋果選擇抗告 ITC 的命令，而不是和解。」

Stifel 分析師在報告中表示，他們的訴訟專家預測，蘋果可能會上訴，將 ITC 案件的「最終」判決延長大約一年。

自上周以來，蘋果已暫停在美國銷售 Series 9 和 Ultra 2 智慧手錶。但截至周二，這些手錶仍可在亞馬遜、百思買和沃爾瑪等其他零售商處購買。

該禁令不影響 Apple Watch SE，這款價格較便宜的型號將繼續銷售。 之前銷售的手錶不受禁令的影響。