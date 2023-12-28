美法院暫停禁令 蘋果最新型號Apple Watch重新上架

在上訴法院暫停美國國際貿易委員會 (ITC) 對部分型號 Apple Watch 的進口禁令後，蘋果 (AAPL-US) 周三 (27 日) 獲得批准，可重啟新款智慧手表的銷售活動。

蘋果表示，過去一周暫停銷售的 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，已在周三開放於門市販售，且周四 (28 日) 將回歸線上商店。

ITC 今年 10 月裁定，蘋果最新款智慧手表內建的血氧檢測技術，侵害了醫療科技公司 Masimo(MASI-US) 的專利，建議停止銷售這些商品。蘋果在 12 月 21 日喊停部分型號智慧手表的線上銷售活動，隨後在 12 月 24 日暫停門市銷售。

ITC 發布裁定結果後，拜登政府原本有權在 60 天內提出否決，但在 12 月 25 日期限屆滿為止，拜登政府並未推翻裁決。

目前蘋果正在等待美國海關和邊境保護局 (CBP) 的裁定，判斷重新設計過的兩款智慧手表，是否侵害 Masimo 的專利。CBP 是負責執行進口禁令的單位，預計將在 1 月 12 日針對重新設計過後的 Apple Watch 是否符合 ITC 調查結果做出決定。

雖然相較於 iPhone，智慧手表業務的收入占比較小，僅占 2023 會計年度總銷售額 3830 億美元的 5% 左右，但隨著蘋果積極布局醫療保健領域，這項業務的重要性也日益提升。

Counterpoint Research 指出，蘋果目前是全球最大的智慧手表供應商，出貨占比高達 30%，並占全球智慧手表總銷量將近 60%。