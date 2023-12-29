分析師：AI前景雖可期 但蘋果慢半拍

在生成式人工智慧 (AI) 模型的推動下，2023 年科技業呈現爆炸式成長。市場研究公司 TECHnalysis Research 總裁兼首席分析師歐唐納 (Bob O"Donnell) 指出，從目前現狀看，大多數人在工作中還沒有體驗過生成式 AI；對大多數公司來說，這只是一個開始。他據此預計，微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 等公司將出現「爆炸式成長」。

雖然科技股「七巨頭」中有幾家已經涉足 AI 領域，但歐唐納卻認爲，蘋果公司 (AAPL-US) 已落後於競爭對手。

微軟的 Office 和谷歌的 Workspace 這兩個工具是大多數人在日常工作環境中每天使用的。而如今，這些辦公工具的新一代 AI 版本也才剛剛推 出面市。

歐唐納表示，微軟、谷歌、OpenAI 這類公司將對 AI 未來趨勢很重要；他還提到，亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 等公司致力於開發大型語言模型 (LLM) 和工具，以便能夠在企業中部署。

值得注意的是，歐唐納唯獨沒有提到蘋果。他解釋：「我認爲蘋果在這個問題上落後了。」「我們已經討論過很多關於消費者的影響，我認為 AI 對消費者的影響實際上需要更長的時間。估計我們將在企業領域看到更多這樣的應用，而蘋果在這個領域的地位並不穩固。」

不過他指出，蘋果最終還是會宣布其在 AI 領域的成果，可能在 2024 年，最可能就在 2024 年的 WWDC 大會上。

歐唐納表示，「當然，我們最終會看到蘋果的服務由 AI 驅動，就像我們開始從其他一些大公司那裡看到的那樣。但我的確認為，2024 年蘋果的生成式 AI 之路將會變得更加艱難。」