〈航運指數〉SCFI暴漲4成 歐洲線運價每櫃狂飆逾1000美元

上海航交所今 (22) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 衝上 1759.58 點，較上周飆增 504.59 點，不僅連 5 紅，漲幅更達 40.2%，也創下 2022 年 5 月以來新高，尤其遠東 - 歐洲線、遠東 - 地中海航線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 一周來均狂飆超過 1000 美元。

本周三大長程線運價連袂彈，反映紅海危機造成貨主搶艙潮。

歐洲線本周運價飆漲近 80%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2694 美元，周漲 1197 美元，地中海線隨歐洲線反彈，每 TEU 來到 3491 美元，反彈 1437 美元，漲幅近 70%，波斯灣航線反彈至 2045 美元，上漲 568 美元，周漲 38%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價 3559 美元，同樣大幅彈升 577 美元，漲幅 19.35%；美西線每 FEU 報價 2553 美元，強漲 698 美元，漲 37.6%。

貨攬業者台驊 (2636-TW) 透露，目前歐洲線艙位現貨價已從 4200 美元起跳，主要是因「繞行好望角船期多了 10 天，貨主都想儘快擠上船」，依目前的運價上揚趨勢來看，紅海危機造成的缺櫃問題將一路延續至農曆年前，淡季不淡。

而從需求面來看，傳統上歐美會有一波農曆年前的回補潮，預料貨量狀況在農曆年前都會好。