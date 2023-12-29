集保開放證券公開資料查詢 三業別全數上線

集保結算所致力發展開放金融，積極推動開放證券業務，至今年底，證券、期貨暨投信投顧三業別均完成上線，與 3 家第三方服務提供者（TSP）合作提供開放證券公開資料查詢之數位金融服務，共同成就金融市場更加開放、便利的服務生態系。

集保結算所說明，推動證券期貨業公開資料查詢之開放證券，是金管會「資本市場藍圖」所訂策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」之重要工作項目。

金管會請集保結算所主政推動，邀集證交所、櫃買中心、期交所、券商公會、投信投顧問商業同業公會、期貨公會，以及財金公司，共同籌組「開放證券推動委員會」，推動開放證券公開資料查詢新服務。

透過「開放證券推動委員會」成員推動，於今年 6 月開放證券公開資料查詢業務正式上線。首先由證券業陸續開放提供服務，包含元大、元富、玉山、永豐金、台新、兆豐、宏遠、富邦、凱基、華南永昌、新光等 11 家證券商。

透過財金公司「開放 API 管理平台」，分享開放資訊予合作的三竹資訊、精誠資訊與嘉實資訊等 3 家 TSP 業者，之後期貨及投信業接續投入，於今年底由元大投信、元大期貨率先上線，提供投資人更便利多元的資訊查詢服務。

集保結算所董事長林丙輝表示，此次合作共同促進了資本市場藍圖之政策目標，並也發揮資訊平台之服務綜效，使資本市場跨業合作強化數位金融之資訊鏈結，打造了證券、期貨、投信投顧業者、TSP 及投資人多贏共好的服務場景。

展望未來，金管會於今年 8 月發布「金融科技發展路徑圖 2.0」政策，將「繼續推動開放金融」列入具體之推動措施，開放證券亦將從第一階段之公開資料查詢，邁向研議第二階段的可行性。

集保結算所表示，將持續在主管機關的引領下，研析開放證券業務之市場需求及服務場景，以利未來能夠與市場業者共同持續提升「普惠金融」之服務價值。