紅海危機發酵 13家航商繞道好望角 運價上漲恐持續至明年1月

受紅海局勢影響，越來越多航商選擇繞道好望角，目前至少有 13 家航商決定繞道好望角，且運價上漲恐怕會持續至明年 1 月。

《澎湃新聞》周三（20 日）從全球第一大海運貨代德迅集團獨家獲悉，目前已有多家船商部分船舶繞道好望角，包括地中海航運、馬士基、中遠海運 (00517-HK) 、東方海外 (00316-HK) 、赫伯羅特、達飛輪船、ONE、現代商船、萬海 (2615-TW) 、陽明航運 (2609-TW) 、尼羅河航運、美國總統輪船等。

也有貨代公司在周三說，近兩日收到赫伯羅特、長榮海運 (2603-TW) 等航商的客戶通知，宣布暫停紅海航行，繞行好望角。

全球運力排名第二的航運公司馬士基在周三表示，對紅海南部和亞丁灣的局勢仍深感憂慮，多起商船遇襲事件令人震驚，給船員人身安全帶來重大威脅。出於安全原因考量，此前暫停航行及途經紅海的所有船舶，現在將經好望角繞行非洲。

馬士基於 12 月 15 日宣布暫停所有前往該地區的船舶。截至 12 月 18 日，馬士基約有 20 艘船舶暫停通過該地區，其中一半船舶在亞丁灣以東等待，其餘在蘇伊士以南的紅海或蘇伊士以北的地中海等待。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也在 12 月 18 日宣布，即日起暫停前往紅海，暫停承接以色列航運業務，船舶將暫泊當地或改道好望角，以避戰火。

航運企業正在忙著向托運人解釋可能面臨貨物延遲到港。馬士基執行長 Vincent Clerc 表示，「歐洲更依賴蘇伊士運河」，延遲到港時間可達二至四周。

隨著航商宣布應變計畫，潛在影響包括：交付期延遲、運費漲價、燃油消耗等成本增加、可用運力減少、始運港缺櫃等。

受紅海局勢動盪影響，日前 SCFI 指數創下 12 個月新高，短期內可用運力將進一步減少，未來幾周短期運價將繼續上漲，且這一勢頭可能會持續至明年 1 月底。

運價已出現上漲信號。據《澎湃新聞》報導，近日多家貨代公司說，已陸續收到多家航商更新的即期市場運價報單，明年 1 月初多條歐洲航線與地中海航線的運價，與 12 月底相比翻番。