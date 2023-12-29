輝達替中國量身打造RTX 4090 D顯卡 售價約人民幣1.3萬元

輝達官網周四 (28 日) 晚間公布替中國量身訂做的新品 RTX 4090 D，售價為人民幣 1.2999 萬元，與 RTX 4090 相同。其中型號中的「D」代表 Dragon，恰好呼應農曆 2024 年是龍年。目前還未在電商平台發現 RTX 4090 D 顯卡上架。

輝達官網介紹，RTX 4090 D 在性能、效率和人工智慧 (AI) 驅動的圖形效果方面大幅提升。通過該張顯卡可體驗到高效能遊戲，虛擬世界中由光線追蹤技術帶來的纖毫畢現，歎為觀止的工作效率，以及革新的創作方式。

據 IT 之家等中國媒體報導，參數方面，RTX 4090 D 擁有 14592 CUDA 核心，搭載和 RTX 4090 一樣的 24GB GDDR6X 顯示卡記憶體，頻寬 384 位元，速率 21 Gbps，顯卡總功耗 425W，不及 RTX 4090 的 450W。

為滿足美國政府兌綜合運算性能 (TPP)4800 的限制，RTX 4090 D 搭載 AD102-250 GPU，CUDA 核心數量從 RTX 4090 的 16384 個減至 14592 個，Tensor 核心數量從 512 個減至 456 個，RT 核心數量從 128 個減至 114 個。

不過，RTX 4090 D 的基礎頻率達到 2280 MHz，比 RTX 4090 的 2235 MHz 高，加速頻率則與 RTX 4090 相同，均為 2.52GHz。

RTX 4090 D 在中國市場將取代被列入限制名單的輝達旗艦產品 RTX 4090。有媒體估算，RTX 4090 D 的效能會比 RTX 4090 低 5% 左右。

兩個多月前的美東時間 10 月 16 日，美國商務部公布新的晶片出口限制，30 天后生效，影響到輝達對中國銷售兩款改進的先進 AI 晶片 A800 和 H800。

不久後輝達表示收到美國政府通知，提前實行新的出口限制，限制從 10 月 23 日起生效。

此前有媒體報導指出，輝達可能面向中國市場推出 3 款改良版 AI 晶片。中國媒體環球時報上月報導，輝達將替中國市場開發 3 款新品 HGX H20、L20 PCle 和 L2 PCle，作為 A800 和 H800 的替代品。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周四盤中股價上漲 0.63%，每股暫報 497.22 美元。