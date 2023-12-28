CNBC調查：投資人2024年對Fed有信心 銀行股會是贏家

在《CNBC》年度最終「Delivering Alpha 股票調查」中接受調查的 300 名投資人、交易員和基金經理人，都十分稱許鮑爾和聯準會。

88% 的受訪者對 2023 年聯準會的評分為優秀或良好，高於三個月前的 77%。超過一半的人認為他們將在 2024 年第 2 季開始降息。

受訪者大多計劃將資金投入標普 500 指數，28% 表示這將是他們新一年的主要目標；16% 表示將主要投資於那斯達克 100 指數股票。

大約 12% 的人表示，中國的成長最為強勁，其次是日本股票、高收益債券、長期美國債券和比特幣，各有 8% 的成長。沒有受訪者將黃金作為 2023 年最喜歡的投資。該商品已接近歷史高位，並在 2023 年上漲 15%。

就產業而言，35% 的受訪者表示金融股將成為新一年的贏家，23% 的受訪者青睞高股利股票。

在被問及哪些因素在 2024 年會表現更好時，受訪者普遍看好「七巨頭」。有 77% 的受訪者表示它們的表現會比標普 500 指數其他股票更好。微軟顯然是其中最受歡迎的股票，有 44% 的人表示會先選擇這支股票；亞馬遜以 24% 的比率位居第二，再其次是輝達，在 2023 年大幅上漲後以 12% 的比例緊隨其後。Alphabet、Meta、蘋果和特斯拉的支持 度全部是個位數。

調查顯示，大型科技股是尋求投資人工智慧 (AI) 的投資人最喜歡的領域，58% 的人表示會將資金投入其中。

他們最想追求的大型科技股是微軟，占 39%；其次是輝達的 35%、AMD 的 13%、亞馬遜的 9% 和 Alphabet 的 4%。雖然許多分析師仍然看好甲骨文，但該股在調查中的支持率為零。

如果股市表現不佳，35% 的人表示貨幣市場是最好的選擇，31% 認為是美國債券，19% 的人認為是普通現金。只有 7% 的人會選擇黃金，4% 的人會選擇加密貨幣和房地產。

醫療保健、能源、必需性消費和公用事業是今年表現最差的類股，其中公用事業在 2023 年下跌 11%。調查詢問「2023 年最弱的類股中，哪一個在 2024 年具有最大的上漲潛力？」醫療保健是明顯的贏家，有 56% 的人支持；約 24% 看好能源股，12% 看好消費必需品，8% 看好公用事業股。

在談到 2024 年股市面臨的最大風險時，頑固的通膨和商業房地產問題位居榜首，緊隨其後的是緩慢的成長。海外戰爭和更具軍事侵略性的中國分別有 11%。

就 2024 年大選而言，只有 15% 的人表示這對他們 2024 年的投資策略影響「很大」，85% 表示對決策影響不大。