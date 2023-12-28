〈2024台北車展〉TOYOTA低底盤氫能巴士亮相 明年在台上市

和泰車 (2207-TW)TOYOTA 今 (28) 日於 2024 台北新車暨新能源車特展亮相即將於明年正式上市的 TOYOTA 低底盤氫能巴士 H2 City Gold，此款車型搭載 TOYOTA 的氫燃料電池系統，10 分鐘即可充滿 37.5 kg 的氫氣，提供 450km 的極佳續航力。

H2 City Gold 是 TOYOTA 與葡萄牙廠商 Caetano 攜手合作開發，已在歐洲多個城市運行，包括葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等地，車型配備與 TOYOTA Mirai 相同的氫燃料電池系統。

和泰車說明，H2 City Gold 行駛過程中，除了 H2O 外不會排放任何廢氣，能有效改善巴士沿線的都市環境，而為了車輛的安全性，H2. City Gold 的氫燃料電池堆、氫氣瓶皆設計置於車頂，配合氫氣感應器和自動滅火裝置，只要系統偵測到氫氣外洩，即會自動切斷氫氣供應並啟動自動滅火裝置，具多道防護確保乘客安全。

H2 City Gold 裝備有高達 37.5 公斤的氫氣，加氫過程僅需 10 分鐘，而其續航力更達 450 公里；動力系統方面，車輛搭載 60kW 的燃料電池、180kW 的動力馬達，以及 44kWh 的鋰電池組，而車輛配置 ABS、EBS、ASR、ESC 等一系列安全裝備，符合歐洲最高等級的安全標準。

此外， HINO 推出的純電動小貨車 HINO ZEV 也在台首度亮相，此款純電動貨車專為物流最後一公里配送而設計，搭載全新開發的純電動專用底盤，實現超低地板貨台結構。