〈2024台北車展〉台達電DeltaGrid EVM整合充電樁彈性建置 布局廠辦、商辦市場

台達電 (2308-TW) 除了針對社區充電提出可靠的解決方案外，也透過 DeltaGrid EVM 電動車充電管理系統，彈性建置交流 / 直流充電樁的整合方案，布局商辦、廠辦、車廠以及各大公共場所市場。

台達 DeltaGrid 智慧電網事業部賴宏仁處長表示，隨著電動車日漸普及，對應的充電需求也急速增加，但眾多電動車車主卻苦於社區無法建置充電樁或公共場域無法提供足夠便利充電服務。

對於商辦與廠辦空間，台達電表示，透過 DeltaGrid EVM 電動車充電管理系統智能調配充電，針對工商用車輛提供直流充電樁，迅速補充所需電力，有效避免因充電影響車輛運用效率。

在停車場及公共場所，則彈性建置交流 / 直流充電樁，搭配 DeltaGrid EVM 電動車充電管理系統，實現遠端跨站點即時監控、能源調控、會員管理、智能排程及多元收費管理等服務，提升場站點營運效率，滿足各種應用情境需求。

目前台達電充電樁產品涵蓋交流、直流等多種充電樁，輸出功率涵蓋 11KW-350KW，支援 CCS1、CCS2 等主流充電規格，適用於不同廠牌電動車，並支援 OCPP 通訊協議和多種通訊功能，幫助場站營運商實現後台系統管理、遠端即時監控，最佳化充電站營運，打造便捷的充電服務。