〈2024台北車展〉裕隆集結三大品牌 深耕電動車移動生態圈

2024 台北新車暨新能源車特展今 (28) 日盛大登場，順應全球電動車時代來臨，裕隆 (2201-TW) 移動服務事業群聚焦「電動車 eMaaS 體驗」，對外宣示將全方位深度發展電動車移動服務生態圈。

此次裕隆集合旗下格上租車、LINE GO 和裕電俥電等品牌，展出電動車計程車叫車，以及共享車、訂閱車、日租、長租等電動車租賃，還有家用充電樁設置的社區充電規劃師一條龍等服務。

裕電俥電表示，已協助超過 50 個社區與建案建置家用充電樁，不僅可滿足車主回家即充電的需求，也提升社區附加價值。

另一方面，裕隆移動服務事業持續擴大電動車隊規模，LINE GO 平台提供以 LINE 即可租車、TAXI 叫車、機場接送的便捷服務，累積達 380 萬會員；而 LINE GO 自遊租可 24 小時聰明租還，全台據點超過 600 個，並涵蓋 15 種多品牌車款。

而格上訂閱車及日租、長租的電動車方案讓想嘗試電動車的消費者，依需求選擇不同租期及服務，以 3 個月一期的靈活彈性用車，維持訂閱車市場市占第一，包括 VOLVO XC40 Recharge、C40 Recharge 等電動車款及歐美日韓車系皆可選擇。

格上指出，長租租賃服務目標延伸至企業 ESG 的脫碳規劃，協助企業建立電動車隊。