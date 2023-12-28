雲豹能源收購帝崴、亮崴電力 強化太陽光電案場規模

再生能源系統廠雲豹能源 (6869-TW) 今 (28) 日宣布收購「帝崴電力股份有限公司」與「亮崴電力股份有限公司」兩家公司，分別收購 100% 股權、49% 股權，看好此交易將強化集團持有的太陽光電資產規模。

雲豹能源表示，帝崴電力旗下擁有台北港南碼頭二期廠房太陽光電屋頂型 2.96MW 案場，因優良工程品質與創新技術設計於本月榮獲 2023 年「城市工程品質金質獎」。

亮崴電力則在台中港分別擁有一、二期太陽光電屋頂型案場，裝置量共 6.66MW，其中二期案場將在明年第二季正式併網，在雲豹能源正式入主後，將持續提供穩健且安全可靠的營運效能。

總經理趙書閔表示，雲豹能源從太陽光電起步，近年來積極多元佈局各領域再生能源與循環經濟等事業版圖，也不忘持續增進太陽光電持有的案場規模。

雲豹能源目前開發持有太陽能案場遍佈全台 13 縣市，總裝置量逾 500MW，其中 61% 為地面型，34% 為屋頂型案場。旗下台南北門區就有全台最大的 128MW 漁電共生場域，今年第二季已完工，年發電量高達 1.8 億度，為最具代表性的太陽光電場域。

雲豹能源看好全球能源轉型大趨勢，近年積極投入太陽光電、風力發電、綠電交易、儲能工程、水處理與生質能等事業項目，未來持續發揮綠能波克夏精神，以創新、創能、共創綠色經濟體，建構雲豹低碳永續家園。