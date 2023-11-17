〈裕隆集團法說〉裕日車看東風日產銷售Q4回穩 國內每年增1-2款新車

裕日車 (2227-TW) 今 (17) 日召開法說會時指出，轉投資中國東風日產銷量有望於第四季逐漸回升，而本業方面，今年在台新車款陸續推出後，明年預計還會有全新電動車和國產化改款車型各 1 款上市。

裕日車說明，據日產提出的新計畫，至 2030 年將推 35 款新車，新能源車占 23 款，因此，也將在台灣陸續導入新車款，預計未來以每年 1-2 款的速度上市。

隨著供應鏈趨穩，前 10 月我國車市總市場銷量達 38.1 萬台，年增 13.1%，裕日車預估，全年新車總銷售規模 44.5 萬台。

其中，裕日車代理的 Nissan 9 月推出首台國產輕油電車款 X-TRAIL 輕油電，X-TRAIL e-POWER 預售期間首批配額 600 台即銷售一空，創造預售即完售紀錄，至 10 月底熱銷接單超過 2500 張，裕日車正積極向日產爭取追加配額。

而 KICKS e-POWER 10 月 18 日上市後，累積訂單也突破 300 張。

另外，對於法人關注的中國轉投資東風日產，裕日車不諱言，前三季受到自主品牌新能源車競爭壓力，東風日產僅銷售 50.7 萬台，年減近 30%，處相對低檔，因而造成前三季認列業外收入年減達 63%，不過，東風日產以本土化開發新能源車策略因應，預計本季起銷售有望開始好轉。