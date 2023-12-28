〈紐約匯市〉Fed距離降息愈來愈近 美元指數再創五個月新低

由於市場預期聯準會 (Fed) 很快就會降息，美元指數周三 (27 日) 貶至五個月低點。不過，因許多交易者外出度假，新年之前的交易量可能保持低迷，匯率走勢也因為流動性較低而被放大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.51%，至 100.95，為 7 月 27 日以來最低。在連續兩年受利率預期推高後，美元指數今年料貶約 2.5%。

相較於其他主要央行，目前聯準會的立場被視為鴿派。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 12 月會議上意外釋放鴿派訊號，且點陣圖顯示官員們預估 2024 年將至少降息 75 個基點。在這之後，對於 Fed 從 3 月開始啟動降息的預期升溫。

包含歐洲央行 (ECB) 在內等其他央行，則維持讓利率處在高檔更長一段時間的立場。日本央行 (日銀) 暗示負利率政策即將結束，但也堅稱不急於做出改變。

DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 表示：「至少在未來幾個月內，日本將擺脫超低利率政策，且歐洲央行聽起來比 Fed 還要更鷹，美國的前景將是推動降息的關鍵因素。」

歐元連兩日走強，上漲 0.6% 至 1.1105 美元，是 7 月 27 日以來最高。歐元兌美元今年料升 3.6%。

英鎊也漲 0.6% 至 1.2796 美元，為 8 月以來最高。今年迄今，英鎊兌美元已升近 6%；美元兌日元貶 0.4% 至 141.78 日元，但今年仍有望漲逾 8%。

日本央行周三表示，將減少 1 月至 3 月季度的債券購買量。本月會議意見摘要也顯示，部分委員認為有必要維持當前政策不變，一些人則呼籲就大規模刺激措施退場進行更深入的討論。

澳幣和紐幣盤中雙雙觸及五個多月高點。截稿前，澳幣升逾 0.3% 至 0.6845 美元，紐幣漲近 0.2% 至 0.6336 美元。

截至台灣時間周四 (28 日) 約 6:00 價格: