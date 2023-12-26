自住買盤湧現 11月房貸餘額年增7.15% 創1年來新高

中央銀行今 (27) 日公布 11 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 9321 億元、3 兆 2350 億元，購屋貸款續創歷史新高，建築貸款則是罕見略較上月下滑約 8 億元，其中，購屋貸款餘額年增率 7.15%，創去年 11 月以來新高，反映新青安上路帶動自住首購需求，不過，建築貸款餘額下滑，則顯示近年房市處盤整的趨勢。

據央行日前公布，11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做房貸金額衝上 895.62 億元，月增 107.88 億元，創單月新高紀錄，主要因 8 月新青安貸款上路後，自住需求顯現，11 月新青安貸款較上月大增 65.6 億元。

央行認為，過去幾年建照發放增加，帶動近期的交屋潮和貸款，惟政策管控房市未鬆綁，房市整體走勢仍有待觀察，以自住需求為主。

台灣經濟研究院也說明，時序進入購屋旺季，加上新青安政策發酵，觀察到首購族決策時間縮短。

據內政部最新公告，六都 11 月的移轉棟數為 2.34 萬棟，月增 11%，年增 26%，房仲業者指出，下半年房市明顯回溫，估計今年的移轉棟數將站上 30 萬棟關卡，即使總統大選也無太大影響，呈現穩定的自用當道市場。