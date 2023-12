代工大廠英業達 (2356-TW) 今年斥資 6.93 億到泰國設廠,主要作為伺服器的生產基地。今 (26) 日補充公告,由 NEW NANYANG CONSTRUCTION CO., LTD. 等公司負責廠房及附屬設備工程。英業達預計,泰國廠最快將於 2024 年底完工。

英業達透露,目前泰國廠的進度仍在整地階段,預計要到 2024 年底完工,量產時程則落在 2024 年底至 2025 年第一季。

英業達總經理蔡枝安在第三季法說會時指出,今年 AI 伺服器基期低,約占整體伺服器 5 至 7%,預期明年 AI 伺服器營收有機會倍數成長,其中北美 CSP 客戶出貨仍以 L6 主機板為主,未來有機會朝 L10、L11 整機系統組裝發展。蔡枝安補充,英業達在 AI 領域中不會缺席,採 ODM 代工模式參與。