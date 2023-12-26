強化財務結構 金管會：今年9銀行現增931億元

金管會今 (26) 日公布最新統計，今年以來迄今，金控業現金增資有 3 家、共 386 億元，銀行 9 家、共 931 億元，銀行局副局長童政彰指出，金控增資主要目的是針對子公司強化資本結構，包括永豐金 (2890-TW) 增資 114 億元、玉山金 (2884-TW) 增資 160 億元、兆豐金 (2886-TW) 增資 112 億元。

童政彰說明，永豐金現金增資其中的 100 億元是針對子公司銀行增資，玉山則有 140 億元是針對銀行增資，另外，兆豐其中的 45 億元則是針對產險子公司增資，主要目的為充實營運資金、強化財務結構。

童政彰表示，今年銀行方面有 9 家辦理現增，除了永豐銀、玉山銀金額較大外，今年星展銀行併購花旗銀行的消金業務，母集團也針對星展銀行辦理 520 億元的現增案，另外，台新銀行先前因彰銀案帳上有相關款項，因此辦理 100 億元的增資。

至於壽險業部分，童政彰指出，今年截至目前，暫無金控業針對壽險子公司辦理現金增資。

童政彰表示，以財務上來說，一般公司現金增資不外乎彌補虧損或是相關業務的發展，今年來說，這三家現增的金控公司主要是因應子公司業務發展給予支援，銀行端增資的目的也是為了強化資本結構，作為未來業務發展的後盾。

至於盈餘轉增資部分，根據金管會統計，今年以來金控有 6 家、共 201 億元，銀行 8 家、共 226 億元；發債方面，金控 6 家、共 633 億元，銀行 22 家、共 922 億元。

發債的部分，童政彰說，今年金控共有 6 家，其中以富邦金 197 億元、國泰金 190 億元較多，而兆豐金也有 100 億元。銀行則有 22 家發債，主要作為中長期發展籌措資金的來源，因此發債情形會比較常見，歷年來家數也都較多，今年金額較大為輸出入銀行 112 億元、元大 287 億元。