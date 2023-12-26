歐洲線運價期貨大漲12%，海運股能旺到明年嗎？

為什麼常說別看新聞做股票，這禮拜的海運股才兩天就給我們當頭棒喝，如果你上禮拜五去追進海運股，然後假日看到馬士基將在紅海區域復航的消息，結果禮拜一就嚇到殺出海運股，這樣短短兩天，你看新聞追高殺低，隨便賠個超過 10%。看新聞一定要看背後的邏輯，而不是一個標題就被牽著鼻子走，結果才隔一天，新的消息出來，長榮 (2603-TW) 跟陽明 (2609-TW) 並沒有跟進馬士基，其他國際大航商也沒有跟進。而且馬士基也講了但書，安全仍然是第一考量。

既然安全是第一考量，代表只要紅海區域有風險，就同樣得避開紅海轉而往繞過好旺角更遠的路線，既然紅海區域的風險是重點，那紅海危機能獲得解決嗎？我們文章跟節目都有幫大家分析，綜合下來，紅海危機不是短期能根除的。結果昨天歐洲線運價期貨一度大跌 12%，但收盤卻只小跌 1.3%，留一根長長洗盤的下影線，到今天歐洲線運價期貨竟然大漲超過 12%。運價根本沒有因為一則新聞而鬆動，所以今天海運股長榮、陽明、萬海 (2615-TW)、台驊投控(2636-TW)、慧洋 - KY(2637)、裕民(2606-TW) 都是收紅。

就算沒有紅海危機，海運股本來就因為運價落底而利空出盡，現在只是多了紅海危機的題材刺激，讓買在低檔便宜的海運股能有賺更多的機會。以色列跟哈馬斯的衝突還沒看到轉機，只要衝突延續，紅海危機就沒有淡化的可能，葉門叛軍只要出動無人機就能不斷騷擾攻擊通往以色列的商船，如果美國出動軍艦就能解決的話，真有這麼簡單，中東衝突早就被搞定了。

但還是要回歸基本面，運價指數就是海運股最重要的基本面，運價並沒有回落，而海運股今天卻有回檔的機會給你買，買便宜的海運，進有紅海危機可攻，退有股價低位階可守，而且我認為到明年只會漲更多。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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