【台股量價背離要挑戰新高，可以嗎？】

最近大盤股價慢慢墊高，準備再次衝關 18,000 點，但因為外資放假，量能明顯不足，台股今年有機會看到萬八嗎?

上週大華國際投顧阮蕙慈就提醒，台股每年十二月底前都有成交值萎縮的狀況，這是常態，並無須擔心「沒量就沒價」、「量縮就會回檔」的問題。這一段量縮整理的期間，就是進場布局的好時機！

大華國際投顧阮蕙慈表示，台股此波從十一月一日起漲以來，外資的大幅買超是主要推升動能。上週開始，外資進入耶誕及元旦的年底長假，而本土法人的自營商也出現結帳賣壓，上禮拜一口氣就大舉賣超 307 億元。

但你要思考的是，在這麼龐大的賣壓之下，台股並沒有明顯下跌，而是「以盤代跌」默默把賣壓都消化掉，這顯示多頭的氣勢相當強烈。預計一月初外資、本土法人歸隊，必然會再重新布局，成交量再度升溫，台股易漲難跌。

圖表來源：鉅亨網，截至 2023 年 12 月 22 日

大華國際投顧阮蕙慈指出，熟悉技術面操作的投資人可能會質疑，「量價背離」（指數創新高，但成交值卻沒有創新高，甚至萎縮）容易造成「假突破、真拉回」。事實上，那是以前的老經驗，然而台股近幾年的特性已經明顯轉變。

舉例來說，台股大盤指數在 2022 年 1 月 5 日盤中來到 18,619 點，創下歷史新高，然而成交值明顯比前波高點（2021 年 7 月 15 日盤中高點 18,034 點）減少許多。若要說「量價背離」，那麼長達五個多月都是量縮上漲的態勢，為了量價背離而賣股票甚至放空，可能就要被軋空（或軋空手）長達好幾個月。

已故的德國股神科斯托蘭尼在其經典著作《一個投機者的告白》書中提出「科斯托蘭尼雞蛋」理論，認為成交量小但指數持續上漲是對多頭有利的，這個狀況可以持續下去。直到最後股票持有人數達到最高峰，成交量異常活躍，才會反轉向下。

大華國際投顧阮蕙慈強調，目前台股就是量小而上漲的見回不回「驚驚漲」，也是相當於「半信半疑中成長」的階段。因為市場上投資人相對謹慎、不敢大量進場，所以成交值不會大；等到所有散戶都不怕、大量進場，那才危險──也就是「在充滿希望中毀滅」的階段。

現在顯然還沒到最後的全面樂觀階段。年底法人休息、台股量縮，就是布局元月行情的好時機！

明年重點還是在電子，庫存消化完近期許多 ic 設計投片量大增，換機潮和 ai 帶來的零組件升級值得期待

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文章來源：大華國際投顧 – 阮蕙慈分析師

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