〈台幣〉拋匯強勁 量能創近2周高 升7.5分至31.065元

新台幣今 (26) 日持續靠攏 31 元整數大關，終場收在 31.065 元，升值 7.5 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 14.17 億美元，為近 2 周來大量，升幅 0.24%，再度成為最強亞幣。

新台幣今日以 31.131 元、微升 0.9 分開出後，最高來到 31.034 元，升值達 1.06 角，有叩關 31 元關卡之勢，全日高低價差 9.7 分，法人分析，2023 年封關前匯市成交值又爆出相對大量，顯示拋匯力道強勁。

主要亞幣中，以新台幣升值 0.24% 最多，韓元升值逾 0.1%，日圓平盤附近，星元和港幣微貶不到 0.05%，人民幣和泰銖貶約 0.1%。

統一投顧指出，美國進入耶誕節假期，美國 12 月消費者信心指數上升至 110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀，而 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數降至 3.2%，則創 2021 年 4 月以來最低，顯示通膨仍溫和下降，隨著聯準會下調 2024 年利率點陣圖至降息 3 碼，使美國十年期公債殖利率持續維持 3.9% 附近，有利風險性資產持續反彈，資金行情可望持續，近期台股類股輪動快速，多頭格局不變。