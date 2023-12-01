終於超越了！拼多多股價大漲4% 美股市值首度超車阿里巴巴

在投資人關注拼多多 (PDD-US) 的市值之際，拼多多股價周四（30 日）收盤大漲逾 4%，美股市值首度超車阿里巴巴 (BABA-US) 。

據《財聯社》報導，拼多多股價周四收盤勁揚 4.03%，市值擴大至 1,958.8 億美元，阿里巴巴股價漲 0.28%，市值為 1,907 億美元。

這幾天投資人一直很關心拼多多與阿拉巴巴的市值。作為中國「貓狗拼」最後一個公布財報的電商巨頭，拼多多以一份營收淨利激增的成績，活成了其他電商大咖最想要的樣子。

拼多多周二公布第 3 季財報，營收為人民幣 688.4 億元，年增 93.9%，其中在線營銷服務及其他收入為 396.9 億元，激增 39%，交易服務收入 291.5 億元，暴增 315%。

受亮麗財報激勵，拼多多股價周二收盤飆漲 18%，市值為 1,847 億美元，逼近阿里巴巴的 1,954 億美元。

拼多多市值逼近阿里巴巴，促使一位阿里內部員工在內網感慨：「此刻難眠，那個看不起眼的砍一刀，就快成為老大哥了。」

阿里員工的失落引發了創辦人馬雲親自下場討論，上次馬老師發言是在 2021 年。

馬雲大方祝福對手：「要祝賀 pdd 過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛 x 過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。」

《財富中文網》指出，深入人心的低價形象，並不是拼多多唯一的武器。雖然拼多多短時間內難以成為品質的代名詞，但它經歷了早期「砍一刀」的鏈式反應後，用戶已經開始「農村包圍城市」式地擴張。

分析師說，拼多多的高性價比心智在強化，且有向中高端人群擴散的趨勢，手機、家電、化妝品等單價較高的標品，在百億補貼加持下，逐漸進入更多中高端消費群體的視野。

今年以來，消費降級的聲音不絕於耳。幾乎每個巨擘在押注低價策略能留住存量用戶之際，都希冀度過周期，繼續挖掘消費升級的潛力。

拼多多董事長陳磊在財報發布時表示：「我們能清晰地感受到經濟持續復甦，以及消費市場的潛力和韌性。隨著一系列促消費政策的實施，消費升級的需求日趨旺盛。與此同時，我們從用戶行為也看到消費升級既關乎品質，也關乎價格，是『質價比』的優化，是消費者對優價好物的極致追求。」

值得注意的是，拼多多的第 3 季財報並不涉及年度大促：618 已過，「雙 11」未到，也不包含海外「黑色星期五」業績，更加凸顯主營業務的韌性。