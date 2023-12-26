生技股2023年大漲 公司高層大買自家股份

生物科技股 2023 年大幅上漲，部分公司執行長也趁機大買自家股份，例如 Cibus、OmniAb 和 Liquidia 等公司執行長便花數百萬美元增加公司持股。

這三家公司的規模不大，市值均不到 10 億美元，但其 2023 年股票漲幅卻輾壓同期漲幅僅 24% 的 S&P 500 指數，叫板今年最火熱的「Magnificent 7」(7 大科技股)。

農業生技公司 Cibus (CBUS-US) 今年迄今擬制漲幅 141%，擬制漲幅係因其前身 Calyxt 於 6 月 1 日將其股票以一比五反向分割，完成與 Cibus 的合併，合併後的上市公司採用後者名稱。

Cibus 專司植物基因編輯的研發和授權工作，本月初以每股 9 美元的價格發行 210 萬股股票，並提供可購買最多 5 萬股的預融資認股權證。Cibus 預估，本次發行的總收益將達 2030 萬美元 (未扣部分費用和行使認股權證前)，該公司將利用所得資金進一步研發新型或現行種子基因，以及用於營運資金和一般企業用途。

Cibus 聯合創始人、執行長兼董事長 Rory Riggs 於 12 月 12 日支付 550 萬美元，購買此次發行的 517107 股股票，每股 10.58 美元，高於 9 美元的發行價。他還支付 528500 美元將全部 5 萬股預融資認股權證買下，每股價格為 10.57 美元。

根據他向美國證交會 (SEC) 的呈報表格，目前他個人擁有公司持股 160 萬股，且透過共同所有權和其他實體間接持有另外的 110 萬股。

Riggs 表示，根據法規要求，當發行價較低時，他必須按照市場價格購買 Cibus 股票。他估計，合計股票和等價物，他對公司的所有權約 15%，使其與富達集體帳戶成為 Cibus 最大的兩個股東。

Riggs 表示公司旨在提高農民生產力，並稱 Cibus 之於農業就宛如特斯拉之於汽車產業。

在上一回他於 6 月 1 日購買自家股票，以 31500 美元買下 1000 股，每股均價 31.50 美元。

轉基因動物平台公司 OmniAb (OABI-US) 旨在改在動物基因以開發人類療法候選藥物，一年多前自 Ligand Pharmaceuticals 分拆出來，今年迄今股價漲逾 61%。

執行長 Matt Foehr 於 12 月 12 日支付 100 萬美元購買 20 萬股 OmniAb 股票，每股均價 5.05 美元。 目前他擁有該公司 260 萬股，以及限制性股票單位和股票選擇權。

更上一回，他於 11 月以 405500 美元購買自家股份 9.5 萬股，每股均價 4.27 美元。

Foehr 表示，他購買自家股票的行為反映了「我對我們的團隊和技術的信心」。

生物製藥公司 Liquidia (LQDA-US) 今年迄今股價已飆升 85%。Liquidia 專司發治療肺動脈高壓的產品，並於 12 月 12 日以每股 7.16 美元的價格公開發行 350 萬股股票，並由 Liquidia 執行長 Roger Jeffs 支付 100 萬美元買下其中 139665 股。

Liquidia 預計扣除成本前收益為 2500 萬美元，並將用於治療方法的開發和臨床試驗和一般企業用途。

Jeffs 現在以個人帳戶持有公司 640805 股，並透過信託持有另外 46595 股，透過有限責任公司另外持有 150 萬股。

Jeffs 去年 9 月 也大筆買進自家公司持股，當時他以 24.4 萬美元買下 43820 股，每股均價 5.57 美元。Liquidia 沒有回應置評請求。